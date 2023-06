3 bières parfaites pour le camping

La saison du camping est ENFIN commencée et on la célèbre comme il se doit avec trois belles suggestions de Sylvain Bouchard, sommelier en bières.

À voir aussi : Des bières originales et colorées qui plairont à tous

1- Mlle Manon, Brasserie La Mouche, Natashquan

5 % alc. /vol.

Prix : 6,49 $ / 500 ml

Servir entre 4 et 7 degrés Celsius

La première bière nous provient de l’une des brasseries les plus à l’est de la province, brasserie La Mouche de Natashquan sur la Côte-Nord. Que ce soit pour les hordes de moustiques qui assaillent les campeurs ou parce que bon nombre de ces derniers en profitent pour pêcher à la mouche pendant qu’ils campent, un nom comme La mouche est tout désigné pour une thématique « bière de camping ». Du nom de Mlle Manon, la bière est inspirée des hefeweizen Allemandes, une bière de blé tout en douceur et avec bien peu d’amertume.

Bière voilée de couleur dorée légèrement coiffée d’un petit collet. Au nez, on perçoit facilement les notes épicées de girofle (grâce aux phénols) et fruitées de banane (grâce aux esters) qui lui sont typiques du fait de sa levure allemande. En bouche, on retrouve instantanément les mêmes saveurs, suivis de notes de blé procurant une belle acidité tout en fraîcheur. L’ensemble est, comme il se doit pour le style, peu amer. Grâce à une refermentation en bouteille, l’effervescence est vive voire piquante. Douce, peu alcoolisée, effervescente et rafraîchissante, amener beaucoup de soleil, car voilà bien là, une bière de camping.

2-Bière de route, Microbrasserie La Souche, Stoneham

3.5 % alc. /vol.

Prix : 5.49 $ / 473 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

Chérie! On peut partir. Le char est paqu’té. L’image d’une voiture familiale chargée comme un chameau et en route pour le camping est vraiment synonyme de vacances estivales. Et c’est précisément cette image que nous présente la brasserie La Souche de Stoneham avec sa Bière de route, une mild ale anglaise au thé Wulong.

Bière de couleur orangée au collet plutôt mince. Au nez, c’est un thé plutôt floral qui salue en premier nos narines suivies d’un caramel écossais et finalement des notes fruitées du thé. En bouche, on retrouve un malt caramel sans son goût sucré habituel. De son côté, le thé Wulong apporte des notes de poire et d’abricot, mais également une superbe sécheresse (astringence) typique. La levure anglaise bien évidente (notes poivrées) est judicieuse dans cet ensemble. Plus sèche qu’amère, elle a un corps plutôt mince. Pour amateur de bières anglaises typiques, rafraîchissantes, légère, équilibrée et faiblement alcoolisée, dommage qu’elle ne puisse être une bière de route que dans nos rêves!

3- Parle parle, jase jase, Microbrasserie Jackalhop, Plessisville

3,8 % alc./vol.

Prix : 5.49 $ / 473 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

Le camping, plus que tout autre activité estivale, permet de décrocher du quotidien. Les longues journées passées à l’extérieur avec parents et amis offrent le cadre idéal à échanger sur tous les sujets. En camping, on a la parlotte facile. Les gars de la microbrasserie Jackalhop de Plessisville dans les Bois-Francs proposent une session IPA à seulement 3,8% d’alcool du nom de Parle parle, jase jase qui vous suivra tout au long de ses longs échanges oratoires.

Bière blond pâle au caractère trouble impressionnant (haze) coiffé d’un collet plutôt mince. Le nez est fruité (mandarine, ananas, mangue) grâce à des houblons modernes utilisés en houblonnage à froid. Ça sent le soleil! En bouche, derrière une texture étonnamment ample pour si peu d’alcool, se trouve le caractère fruité tant recherché des N.E.I.P.A. Une effervescence d’une grande vivacité (!) plutôt rare pour le style ainsi qu’un faible 3,8 % d’alcool amènent une sensation de légèreté fort agréable. Bière de camping vous dites?!?