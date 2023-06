«Smash burgers» de bœuf au fromage Mamirolle, rondelles d’oignons et sauce ranch

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : poitrine de canard rôtie sur marmelade de champignons d'ici

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Burgers :

500g de bœuf haché mi-maigre

2 c. à soupe (30ml) d’épices à steak de Montréal

1 c. à soupe (15ml) de moutarde à l’ancienne

Quantité suffisante de sel et poivre

2 c. à soupe d’huile de canola

2 échalotes émincées

Garnitures:

4 tranches de fromage Mamirolle

4 feuilles de laitue iceberg

8 tranches de cornichons à l’aneth

4 tranches de tomates

4 pains hamburger type Kaiser, taillés en deux et légèrement beurrés

Ranch :

3 c. à soupe (45ml) de mayonnaise

2 c. à soupe (30ml) de crème sûre

1 gousse d’ail hachée

1⁄4 tasse (60ml) d’aneth ciselée

1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

1 c. à soupe (15ml) de moutarde de Dijon

1⁄2 citron (jus et zeste)

Quantité suffisante de sel et poivre

Rondelles d’oignons :

2 oignons jaunes

1 tasse (250 ml) de farine tout usage

1c. à soupe (15ml) de paprika fumé

2 oeufs battus

2 tasses (500ml) de chapelure panko

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le BBQ à feu fort et y disposer une plaque de fonte sur le dessus de la grille (ou un poêlon de fonte). Préchauffer aussi une friteuse à 350°F ou un air-fryer à 400°F pour les rondelles d’oignon.

Étape 2 : Faire bouillir 2 litres d’eau et bien assaisoner de sel. Peler ensuite les oignons et les couper en tranches épaisses de 2cm. Les blanchir 45 à 60 secondes pour les attendrir légèrement. Retirer de l’eau bouillante et laisser refroidir.

Étape 3 : Mélanger la farine avec le paprika fumé et paner les oignons à l’anglaise, (farine assaisonnée, œufs, chapelure) et les disposer dans la friteuse à air chaud pour 7 à 10 minutes. (Si dans la friture classique, frire 2 minutes dans l’huile et bien les éponger par la suite.) Assaisonner ensuite de sel avant de servir.

Étape 4 : Pour les boulettes, mélanger la viande avec la moutarde, les épices à steak et assaisonner de sel et poivre. Séparer en quatre boulettes, puis tailler ensuite 4 carrés de papier parchemin de 15cm par 15cm pour presser les boulettes.

Étape 5 : Couler un filet d’huile de canola sur la plaque et y faire revenir les échalotes. Une fois légèrement dorées, les séparer en quatre portions et ajouter les boulettes sur les échalotes. Disposer un papier parchemin sur les boulettes avant de les écraser à l’aide d’une pesée. Laisser cuire 2 minutes pour bien les rôtir puis retirer les papiers et les retourner pour poursuivre la cuisson avec encore une fois la pesée sur les boulettes. Retirer la pesée et ajouter les tranches de fromage pour finir la cuisson.

Étape 6 : Pendant la cuisson des boulettes, à l’aide d’un pied mélangeur, pulvériser les ingrédients de la vinaigrette ranch et réserver cette dernière au frigo.

Étape 7 : Griller les pains légèrement beurrés et commencer ensuite le montage des burgers avec vos garnitures préférées et une généreuse portion de sauce ranch. Accompagner avec les rondelles d’oignon et une portion supplémentaire de sauce.

Bon appétit !