Voici 10 accessoires indispensables pour être le·a roi·reine du barbecue cette saison

Après des mois d'attente, c'est enfin le grand retour de la saison des barbecues! Pour en profiter pleinement, rien de mieux que d'être bien équipé pour faire cuire vos repas favoris sur le gril. Voici les coups de coeur de l'équipe pour devenir le·a roi·reine du barbecue cet été.

• À lire aussi: Guide d'achat : les meilleurs barbecues sur le marché

• À lire aussi: Ce mini BBQ portatif est le meilleur achat de l'été

Adeptes de viandes, fruits de mer ou légumes sur le barbecue, ces quelques outils indispensables feront rapidement de vous un as du gril cette saison.

Les week-ends ensoleillés ne font que commencer! Montrez à vos proches et amis que l’art du barbecue n’a plus aucun secret pour vous.

TOP 10 d'accessoires pour le barbecue cette saison

Si ce n'est déjà fait, dotez-vous de tapis de cuissons pour griller vos aliments préférés sur le barbecue sans jamais perdre de morceaux entre les grilles. Durables et faciles à nettoyer, ils fonctionnent aussi bien sur un barbecue à charbon, électrique ou à gaz. Vos mets seront plus savoureux que jamais!

Courtoisie Amazon

Prix : 24,99 $ pour 7 unités sur Amazon

Accessoire de barbecue parfait pour faire des viandes infusées de fumée, du poisson et des légumes, cette planche en cèdre fera de vous un véritable roi du gril cet été. Les planches à griller permettent aux aliments de rôtir lentement et de cuire dans leur propre jus, créant une saveur à la fois subtile et fumée.

On la plonge dans l'eau pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser. On s'en sert d'ailleurs deux à trois fois avant de la jeter.

Courtoisie Amazon

Prix : 41,56 $ pour 2 unités sur Amazon

Assurez-vous d'une cuisson parfaite pour votre repas sur le barbecue grâce à ce thermomètre à viande intelligent et sans fil le plus vendu au monde! Il surveille les températures, planifie et calcule la durée de cuisson avec l’application mobile MEATER. Offrez-le en cadeau à un maniaque de barbecue dans votre entourage!

Courtoisie ddmg communications

Prix (en rabais) : 149,99 $ sur Amazon

Ce panier de barbecue est en fait un cylindre en acier inoxydable conçu pour tous les aliments qui ne sont pas pratiques à griller. Plus besoin de retourner chaque morceau de nourriture sur le gril, il vous suffit de faire pivoter le panier de barbecue avec le crochet à son extrémité. Un vrai jeu d'enfant!

Prix : 18,98 $ sur Amazon

Si vous détenez déjà le prestigieux titre du roi du hamburger, affinez votre réputation grâce à cette presse à hamburger en aluminium. Vos boulettes de viande seront tout simplement parfaites au prochain souper autour du BBQ.

Prix (en rabais) : 16,56 $ sur Amazon

Pour les adeptes de pizza maison cuisinée sur le barbecue, cette pierre figure dans le palmarès des indispensables à avoir chez-soi. Fabriquée à partir de matériaux naturels, cette pierre est conçue pour résister aux températures élevées du barbecue. Son design strié vous fera obtenir des croûtes croustillantes et bien cuites, comme le ferait un four à pizza.

Courtoisie Amazon

Prix : 81,99 $ sur Amazon

Cet outil pratique rend les grillades plus faciles, plus rapides et plus saines. Il suffit de presser l'excès de gras indésirable de la viande à l'aide de la presse à griller en fonte. Ainsi, servez des aliments plus sains à la sortie du barbecue. Ce gadget permet de créer de parfaites marques de gril comme les plus grands chefs!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 23,99 $ sur Amazon

Impressionnez vos amis lors de votre prochain barbecue dans la cour! Ces griffes pour déchiqueter la viande seront d'une grande aide pour cuisiner des burgers de porc effiloché ou pour préparer de délicieux quésadillas au poulet. Elles permettent aussi d'éviter de se brûler les doigts une fois la viande cuite.

Courtoisie Amazon

Prix : 21,99 $ sur Amazon

Pour ajouter une véritable saveur de fumée à n'importe quel plat, cette boîte à fumage pour barbecue plaira à n'importe quel épicurien. Il suffit de placer ce fumoir juste sous les grilles pour obtenir un goût juste assez fumé!

Courtoisie Amazon

Prix : 19,99 $ sur Amazon

Voici une bonne alternative à la brosse de métal pour le nettoyage du barbecue. Ce grattoir en bois garderont vos grilles de cuisson très propres et éviteront qu'un poil de métal se retrouve dans un aliment cuit sur le barbecue. Psssst, ce grattoir est même garanti à vie si jamais vous hésitiez encore...

Courtoisie Amazon

Prix : 35,95 $ sur Amazon