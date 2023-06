Mauvaise qualité de l'air : les effets de la fumée sur la santé

Plusieurs villes québécoises ont trôné, dans les dernières heures, au sommet des villes détenant la pire qualité de l'air au monde. C'est en raison de la fumée causée par les imposants feux de forêt qui font rage dans plusieurs secteurs de la province. Voici quels sont les effets de cette fumée dans l'air sur votre santé.

Si le smog était bien présent dans votre région ce week-end, vous êtes peut-être de ceux qui avez consulté le TOP 10 des villes canadiennes où la qualité de l'air était la pire via IQAir .

Selon IQAir, l’indice d’un air « extrêmement malsain » se chiffre entre 201 et 300.

Que contient la fumée?

Avec les événements malheureux qui se déroulent actuellement au Québec, il est évident que la fumée a un impact sur la qualité de l'air que l'on respire.

La fumée des feux contient plusieurs sortes de gaz :

Monoxyde de carbone

Dioxyde d'azote

Dioxyde de soufre

En plus de ces gaz, la fumée renferme aussi de fines particules. Elles sont si fines qu'elles sont carrément invisibles à l'oeil nu. Une fois inhalées, ces particules peuvent produire plusieurs symptômes.

Celles-ci viennent se déposer, entre autres, dans les poumons et sur les muqueuses. De là l'importance de rester à l'intérieur et d'éviter, autant que possible, de respirer dans un contexte de smog .

Qu'est-ce que la fumée peut causer sur la santé

L'inhalation de la fumée des feux de forêt peut causer l'irritation au niveau de la gorge et peut déclencher des crises d'asthme.

Par ailleurs, vous pourriez remarquer ds larmoiements, voire une irritation au niveau du nez (ou des sinus).

Certains personnes vont avoir de l'écoulement nasal, des maux de tête ou de l'essouflement. On pourrait même remarquer chez d'autres individus une douleur thoracique, une augmentation de la toux et/ou des étourdissements.

Soyez donc à l'écoute de vos symptômes et en cas de doute, n’hésitez pas à composer le 811.

Les personnes plus à risque

En effet, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes ayant une condition cardiaque/respiratoire particulière sont plus vulnérables.

Les gens qui pratiquent un métier à l'extérieur sont aussi plus à risque étant davantage exposés à l'air de mauvaise qualité.

Enfin, la qualité de l'air aussi inhalée qui peut avoir un impact sur la santé dépendra toujours du temps passé à l'extérieur. Cela va de soi.

Les meilleures recommandations

Tout d'abord, il est fortement conseillé de consulter régulièrement les indicateurs de qualité de l’air en tapant le nom de votre municipalité ICI .

La direction de la Santé Publique de votre région peut, en tout temps, émettre certaines recommandations dans des situations comme c'est le cas actuellement.

Il pourrait alors être recommandé de limiter, voire éviter les activités extérieures, fermer les portes et fenêtres ou ne pas utiliser de système d'échangeur d'air.

Sources : Gouvernement du Québec, Ministère de la santé et des services sociaux.