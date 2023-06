Mauvaise qualité de l'air: l'importance d'être prudent face au smog

BUZZ - Hier, Montréal avait la pire qualité d’air au monde. En raison des feux de forêt, la concentration de particules fines dans l’air était 30,1 fois supérieure à celle recommandée par l’Organisation mondiale de la santé. Plusieurs activités extérieures ont dû être annulées dans la province pour cette raison. On avait envie de vous donner ce matin tous les conseils pour être prudent face au smog.

On en discute avec ÉRIC LAVIGNE, professeur auxiliaire, École d’épidémiologie et de santé publique à l’Université d’Ottawa et chercheur à Santé Canada.