Comment créer et installer de la complicité

TENDANCES - Il n’est pas rare d’entendre des gens dire que leur relation amoureuse est aplat, que la dynamique avec leur enfant a changé, que le temps a eu raison d’une relation d’amitié de longue date ou encore des gens qui côtoient au jour le jour leurs collègues de travail sans jamais créer de lien. Bien sûr il y a la réalité du quotidien avec laquelle il faut constamment s’ajuster, les intempéries, nos écrans qui nous volent beaucoup de temps au lieu de prendre le temps de se parler et aussi la tendance à remettre à plus tard pour organiser une rencontre familiale, un lunch avec un ami ou encore une date avec son amoureux

Pour maintenir la cadence au quotidien, nous sommes constamment dans un état de de performance et malheureusement au détriment de notre monde intérieur et de nos relations. Dans de telles conditions, il nous est pratiquement impossible d’habiter notre corps et de rester connecté à notre cœur et encore moins d’être relié à l’autre, aux autres.

Et pourtant très souvent les gens expriment que ce qu’ils recherchent dans une relation ou ce qu’il souhaite retrouver dans leur vie amoureuse c’est la complicité. Ce sentiment que nous n’avons plus besoin de rien dire et que l’autre nous comprend. Bref le souhait de retrouver cette magie à deux, naturellement et surtout rapidement sans trop d’efforts. Alors que la complicité c’est tout l’inverse, ça demande du temps et de la confiance.