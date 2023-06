Les meilleurs rabais de la semaine du 29 juin en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome , vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 29 juin 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome * nous conseille de se ruer vers ces aubaines en vigueur du jeudi 29 juin au mercredi 5 juillet 2023.

LES 29 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

MAXI

Côtes levées à 2,88 $ / lb

lb Melon d’eau à 3,48 $ (30 % de rabais)

Pommes de terre russet (3 lbs) à 88¢

Laitue Boston Gen V è 1,88 $ (42 % de rabais)

Jambon toupie (700 g) à 7,88 $

Lait d’amande Earth's Own à 2,88 $ (prix membre)

Au menu cette semaine, célébrez les premiers jours de l'été en cuisinant l'une de nos 5 meilleures recettes de côtes levées qui sont justement en spécial toute la semaine chez Maxi . Notre coup de coeur va à la recette de côtes levées miel et moutarde au BBQ de Jonathan Garnier.

s

SUPER C

Porc haché extra-maigre à 2,97 $ / lb

lb Saumon atlantique frais à 8,99 $ / lb

lb Beurre Sélection à 4,44 $

Oignons verts à 99¢

Botte épinards à 99¢

Cerises à 2,99 $/lb

Raisins rouges sans pépin à 1,47 $/lb

Nectarines (2 lbs) à 3,99 $

Fèves vertes à 99¢

Aubergines à 99¢/lb

Mini-concombre à 1,49 $

Faites plaisir à toute la famille en cuisinant cette délicieuse recette de boulettes aigres-douces grâce au porc haché extra-maigre en rabais chez Super C .

s

METRO

Boeuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb

Filet de porc à 3,99 $/lb

Cantaloup à 2,44 $

Bleuets à 2.44 $

Champignons biologiques à 1,44 $

En prévision d'un souper avec des amis ou de la famille durant le long week-end de la fête du Canada, essayez cette recette de patates écrasées au parmesan et filet de porc! Elle plaira à tout coup et en plus, elle ne prend que 10 minutes à préparer. On se rend chez Metro pour économiser sur le filet de porc cette semaine.

s

ADONIS

Cuisses de poulet à 1,29 $/lb

Tomates raisins à 2 pour 3 $

Oignons rouges à 99¢/lb

Courgettes à 99¢/lb

Fraises du Québec à 2 pour 5 $

Pour un souper ou un lunch santé vite faite, faites-vous plaisir sans culpabiliser avec ces délicieuses bouchées de pizza à la courgette. Ce légume riche en fibres et en minéraux est d'ailleurs en circulaire toute la semaine au Adonis le plus près de chez vous.

s

WALMART

Fraises du Québec à 1,99 $

Fromage P'tit Québec à 4,44 $

