Vacances estivales : faites le plein de nature, de culture et de saveurs dans la région de Lanaudière

À quelques kilomètres au nord de Montréal, la région de Lanaudière vous ouvre les portes sur des expériences estivales de toutes sortes, d’une sortie au musée à une escapade en nature, en passant par un circuit gourmand.

Laissez-vous séduire par cette invitation en vous imprégnant de sa nature grandiose — la région abrite deux portes d’entrée vers le parc du Mont-Tremblant et plus de 10 000 lacs et rivières —, et en profitant de son effervescence — le Festival de Lanaudière et le Musée d’art de Joliette en font une destination culturelle incontournable.

Pour vous inspirer dans la planification de votre visite, découvrez trois activités à ne pas manquer dans la belle région de Lanaudière :

1. Prendre part à une excursion signée Bonjour Nature

Crédits : M. Muloin-Robitaille / S. Laroche

Vous demeurez à Montréal et une escapade en nature vous ferait le plus grand bien ? Cet été, pas besoin de voiture pour vivre des activités en plein air grâce à Bonjour Nature !

Offert à partir de Montréal, ce service de transport guidé (avec chauffeur certifié Expert Lanaudière) vous propose un accès privilégié à une quinzaine d’excursions, allant des sorties en plein air aux événements culturels incontournables de la région.

Parmi les nouveautés pour la saison estivale : des séjours de deux nuits (départ le mardi et retour le jeudi) vous permettant de déconnecter au cœur de la nature en séjournant dans un camping, une auberge ou un gîte, de profiter d’activités variées et de retrouver la métropole pleinement ressourcé.

2. S’offrir un séjour mémorable à l’Auberge du Lac Taureau

Crédit : Tourisme Lanaudière

Avec ses 45 îles et ses 270 km de rives incluant 32 km de plages de sable fin, le lac Taureau est un véritable petit paradis pour les amateurs de plein air qui pourront jouir d’un cadre enchanteur pour une séance de baignade ou une sortie en kayak, en canot ou en ponton.

La meilleure façon de profiter de ce lieu exceptionnel ? Posez vos valises à l’Auberge du Lac Taureau qui, avec son architecture en bois rond, sa trentaine d’activités pour petits et grands, sa cuisine locale et ses différentes formules d’hébergement (auberge, condo, Coolbox ou chalet), vous promet une ambiance de vacances instantanée.

Mais ce n’est pas tout ! En été, en plus de vous rafraîchir dans le lac, vous pourrez vous aventurer dans les sentiers de randonnée pédestre, partir en excursion en VTT ou en côte-à-côté et aller taquiner le poisson. Déconnexion totale garantie !

3. Explorer « Ta nouvelle flamme culturelle » à Repentigny et L’Assomption

Crédit : Ta nouvelle flamme culturelle

Les amateurs d’art et de culture se laisseront charmer par l’impressionnante programmation d’événements, de spectacles, de festivals et d’expositions qui se dérouleront cet été dans la région.

Du côté de Repentigny, découvrez l’exposition rétrospective de la carrière de Richard Langevin et la mystérieuse exposition Diane Dufresne ARTchéologie au Centre d’art Diane-Dufresne (jusqu’au 1er octobre), assistez à une représentation de Belmont au Théâtre Alphonse-Desjardins (du 4 au 26 août) et vivez l’expérience Lumifest Repentigny à l’Espace Culturel (du 17 au 19 août).



À L’Assomption, ne manquez pas l’événement Cultura | Expo Rive-Nord à la place publique (du 30 juin au 2 juillet), assistez aux spectacles d’artistes québécois dans le cadre des Soirées à l’Ange Cornu (du 28 juin au 24 août) et profitez de l’effervescence des Week-ends place publique (du 7 juillet au 26 août).

Que ce soit le temps d’un week-end au cœur d’un grand lieu de villégiature, d'une escapade en nature ou d'une sortie culturelle, la région de Lanaudière vous promet des moments hauts en couleur !