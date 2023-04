Chakchouka en cocotte de pain croustillant aux grains d'ici

Niveau de difficulté : Moyen - 4 portions de 2 chackchouka - Temps de préparation : 15 minutes - Temps de cuisson : 25 minutes

INGRÉDIENTS

Cocottes:

8 Tranches de pain de grains du commerce

1⁄4 tasse (60ml) Beurre salé

Chakchouka :

2 c. à soupe (30ml) Oignon rouge haché

1⁄2 Poivron rouge en dés

1 Poivron jaune en dés

2 Gousse d’ail hachée

1 c. à soupe (15ml) Huile d’olive

1 c. à soupe (15ml) Zaatar

1 c. à thé (5ml) Cumin moulu

1 c. à thé (5ml) Paprika fumé

1 conserve de 540ml Tomates broyées

1⁄2 tasse (125ml) Fromage fêta concassé

8 Œufs large

4 Blancs de poireaux

Garniture :

2 c. à soupe (30ml) Persil haché

Qs Feuilles de verdure

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 375F (190c). Ensuite, faire fondre le beurre salé et l’aide d’un pinceau, badigeonner le fond de 8 coupoles de moule à muffins et 8 extérieurs de coupole de moule à muffin.

Étape 2

Munis d’un rouleau à pâte, écraser les tranches de pains pour obtenir une épaisseur de 2mm tout au plus. Ensuite, avec un emporte-pièce de 4 pouces, tailler une forme circulaire dans chacune d’elle. Disposer ensuite les tranches de pains sur l’envers de moules beurrer et bien épouser la forme du moule en vous aidant d’un ramequin. Enfourner pour 7 à 10 minutes. Démouler et poursuivre la cuisson 4 minutes ou jusqu’à ce que les cocotte soient croustillantes.

Étape 3

Faire bouillir 2 litres d’eau salé. Pour le poireau, tailler le blanc en deux sur le sens de la longueur. Blanchir les bandes de poireaux 1 minute et refroidir aussitôt dans l’eau froide pour arrêter la cuisson. Bien les éponger.

Étape 4

Pour la chakchouka, dans un grand poêlon, faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile d’olive 1 minute. Ajouter ensuite les poivrons et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter ensuite les épices et les tomates. Laisser mijoter 2 minutes additionnelle puis bien assaisonner de sel et poivre.

Étape 5

Chemiser ensuite le fond de 8 moules à muffin beurrer avec des feuilles de poireau blanchis. Ajouter 2 c. à soupe d’appareil de tomates et y craquer un œuf sur le dessus. Ajouter du fêta et refermer avec les bandes de poireaux qui dépassent puis enfourner pour 10 minutes.

Étape 6

Démouler ensuite les pochette de chakchouka et les servir dans les cocottes de pain croustillant. Dans le fond d’une assiette, disposer un peu de verdure et y assoir les cocottes de chakchouka. Décorer de persil hacher, d’un filet d’huile d’olive et servir aussitôt.

Bon appétit !

Pour plus d’informations, visitez: https://www.canadiantire.ca/fr/all-brands/paderno.html