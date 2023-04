Colgate PerioGard pour des dents et des gencives en bonne santé!

C'EST BON À SAVOIR - Notre santé buccale est hautement importante!

Certaines personnes ont un risque accru de problèmes buccaux, notamment en raison du stress, du vieillissement, du tabagisme, du diabète, de l'hypertension artérielle ou de la grossesse. Les problèmes tels que la douleur, les saignements et les maladies des gencives à long terme ne doivent pas être pris à la légère. Une solution efficace est d'utiliser le dentifrice Colgate PerioGard, qui a une formule spécialisée et cliniquement prouvée pour des gencives plus saines. Ce dentifrice offre une activité antibactérienne de longue durée et devrait être utilisé deux fois par jour.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.colgate.com/fr-ca