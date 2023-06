De belles bouteilles pour vos soirées d'été

C’est bon à boire est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À BOIRE - Les vins Carrelot des Amants viennent tout juste de se refaire une beauté! Leur nouvelle étiquette met de l’avant les amoureux qui ont inspiré le nom de cette cuvée. Selon la légende, la Reine Margot et son amant Charles de Balzac, se donnaient rendez-vous dans des petites ruelles nommées Carrelots. Si l’apparence a changé, le goût reste le même! Jessica Harnois nous présente Le Carrelot des Amants Rosé. Faible en sucre, il garde une belle rondeur en bouche avec des arômes d’agrumes et de fruits rouges. Parfait pour les apéros d’été.

Une autre belle bouteille du Liban qui s’apprête bien aux BBQ et aux soirées d’été est Le Massaya Terrasses de Baalbeck. Un bel assemblage de grenache, syrah et mourvèdre dont les vignes sont cultivées en haute altitude au pied du Mont Liban. Le vin exprime des arômes de prune, de garrigue et de réglisse. Ce vin garde de la finesse et de l’élégance dès la mise en bouche. Un vin rouge pourvu d’une belle matière et de tannins bien sentis.