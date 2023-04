Des déjeuners délicieusement santé avec le pain de Bon Matin

C'EST BON À SAVOIR - Pour bien entamer la journée avec un bon déjeuner nutritif, la miche protéinée de Bon Matin est parfaite pour vous. Riche en fibres alimentaires, vitamines et minéraux essentiels pour la santé, il contient également 14 grammes de protéines végétales par portion de 2 tranches. Ces protéines proviennent majoritairement de blé et de pois jaunes et d'un mélange de graines de tournesol, de citrouille, de sésame et de lin. C’est une façon intéressante d’ajouter des grains entiers et plus de protéines végétales à votre alimentation quotidienne.

Pour en apprendre plus sur les bienfaits des grains entiers sur la santé, découvrez la capsule vidéo de Hubert Cormier, docteur en nutrition et porte-parole de Bon Matin, afin de mieux comprendre ce que les pains Bon Matin peuvent apporter à votre alimentation :

s

Pour plus d’informations, visitez: avousdetrancher.com