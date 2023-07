Communication sexuelle : comment parler de sexualité durant l'acte et hors acte

La communication sexuelle, le fait de parler de sexualité durant l'acte et hors acte, est un défi de tous les instants. Voici les meilleurs trucs et les bienfaits d'une bonne communication sexuelle d'après notre collaboratrice Kanica Saphan*, professionnelle en sexologie.

Qu’est-ce que la communication sexuelle

La communication sexuelle se définit par le fait de parler avec son partenaire avant, durant et après l'acte sexuel. C'est la capacité de faire part de ses préférences sexuelles à son partenaire, voir d'exprimer ses désirs et ses demandes. Cela peut même aller jusqu'à établir ses limites et nommer ses besoins correctement.

« La communication sexuelle va bien au-delà des mots coquins ou « dirty talk » si vous préférez, qui eux sont nommés dans une optique de séduction. C'est quelque chose qui fait partie de l'acte sexuel et qui ajoute une dose d'excitation tandis que la communication sexuelle, c'est d'être en mesure de parler de sa vie sexuelle, tout simplement », explique Kanica Saphan, fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique .

Cette habileté permet aux partenaires d'arriver à se comprendre en acceptant leurs différences.

Comment s'initier à la communication sexuelle

A priori, il faut admettre que la communication sexuelle n'est pas un simple jeu d'enfant. Il est important de souligner qu'il est difficile pour bon nombre de couples d'en arriver à une bonne communication sexuelle.

La forte majorité des gens trouve cela gênant, car elle n'a pas l'habitude de parler ouvertement de sexualité, un sujet encore parfois tabou.

« On aura souvent peur de vexer l'autre ou même peur du jugement face à son partenaire. Cela peut être très intimidant comme sujet de conversation », affirme la professionnelle en sexologie qui accompagne de nombreux couples dans le cadre de thérapies.

Selon notre experte, la peur et l'anxiété sont deux émotions qui freinent trop souvent une bonne communication sexuelle entre deux individus.

« Une personne n'ayant pas l'habitude de parler de sexualité à son/sa partenaire se demandera sans doute comment faire les premières fois. Elle se demandera sûrement est-ce que ce sera malaisant ou embarassant, mais c'est tout à fait normal », ajoute Mme Saphan.

Bien que cela puisse être difficile à faire ou même à intégrer, il est tellement important de le faire. Vous nous remercierez plus tard!

Comment parler de sexualité hors acte

Par où commencer? Il est recommandé d'apprivoiser la communication sexuelle en la pratiquant hors acte. Le niveau de difficulté étant encore plus grand durant l'acte sexuel, cette pratique viendra dans un deuxième temps.

On suggère d'abord de s'habituer à donner et à demander du feedback. Après tout, cela fait plein de sens lorsqu'on éprouve du plaisir à satisfaire l'autre, non?

« C'est comme si on cuisinait fréquemment un plat à l'autre sans jamais lui demander s'il apprécie le mets en question », illustre Kanica Saphan, qui oeuvre aussi comme thérapeute pour couple.

Des trucs pour ouvrir la communication sexuelle

Voici quelques trucs qui vous aideront sans doute à apprivoiser ou à améliorer la communication sexuelle au sein du couple :

1. Choisir un bon moment :

En plus de commencer à un moment où vous n'êtes pas en train de faire l'amour, il est primordial de bien choisir le moment. Ce peut être au lendemain de l'acte question de laisser la poussière retomber. Tout est une question de timing!

2. Déterminer un lieu propice :

Ayez vos premières conversations sur le sujet en dehors de la chambre à coucher. Ainsi, vous habituez cerveau à penser qu'il s'agit d'un sujet comme un autre sans qu'il ne soit accompagné d'un sentiment de gêne, de peur ou d'anxiété. On en parle dans l'auto, dans la cuisine ou autour du déjeuner, par exemple.

3. Miser sur le positif :

Débutez en disant ce que vous avez aimez. On débute la pratique sur une note positive question de se dérouiller. Par exemple, j'ai aimé quand tu as fait telle chose ou ça m'a fait vraiment fait du bien telle autre chose. Profitez de cette conversation pour remercier l'autre d'avoir à coeur votre plaisir. Enfin, retournez la question à votre partenaire à savoir qu'est-ce que lui/elle a aimé?

4. Adopter le bon ton :

Enfin, faites très attention au ton emprunté lors de ces discussions. Il s'agit d'un sujet qui peut être sensible donc évitez de débuter une communication sexuelle sur un ton critique pour nommer ce que vous n'appréciez pas ou pour réclamer quelque chose.

Pexels Amina Filkins

En résumé, on prend un pas de recul, on choisit le bon moment et le bon endroit, on dit ce qu'on aime et on fait attention à notre ton tout en remerciant la personne devant soi d'avoir à coeur son plaisir.

Des trucs pour parler durant l’acte

Lorsque vous devenez à l'aise de faire de la communication sexuelle dans un contexte non sexuel, l'étape qui suit est de le faire durant le rapport. Rappelez-vous en tout temps que votre partenaire ne veut que votre bien-être et votre plaisir.

La communication sexuelle peut être verbale et non verbale. Durant l'acte, ce peut simplement être de déplacer une main ou d'inviter l'autre dans une certaine position.

Pour les plus à l'aise, le fait de dire à l'autre son appréciation durant la relation sexuelle est aussi une excellente façon de communiquer.

« L'un des meilleurs trucs pour cultiver la communication sexuelle, c'est de la pratiquer de manière graduelle. Si vous n'en avez jamais fait en 30 ou 50 ans, n'ayez pas honte ou ne soyez pas gêné·e si vous n'y arrivez toujours pas après un mois de pratique », suggère notre professionnelle en sexologie, insistant sur le fait que la clé réside vraiment dans la pratique.

Les bienfaits d’une bonne communication sexuelle

La communication sexuelle vous offrira fort probablement une sexualité plus authentique. Elle vous permettra de montrer la vraie version de vous à l'autre personne, sans que cette dernière ait à deviner vos préférences.

Pour revenir au parallèle de la recette dressée ci-haut, si vous n'exprimez jamais ce que vous aimez et ce que vous appréciez moins, les ingrédients utilisés pour le mets resteront les mêmes sans être basés sur vos propres goûts.

« Ma recette risque d'être basée uniquement sur ce que la moyenne des gens aiment ou sur ce que mes anciens partenaires aimaient de ce plat », explique notre collaboratrice.

En plus de permettre une expérience plus personnalisée, la communication sexuelle vous fera sortir de votre zone de confort. Selon Kanica Saphan, chaque fois qu'on sort graduellement de sa zone de confort, on apprend, on intègre et on développe sa confiance en soi.

Enfin, si la réception du partenaire est bonne et qu'il/elle n'est pas sur la défensive, il en résultera une meilleure connexion entre les deux personnes.

Pexels Yan Krukau

*À propos de Kanica Saphan

Professionnelle en sexologie, Kanica Saphan (elle/she) est une immigrante de deuxième génération d’origine cambodgienne ainsi qu’une ancienne militaire pour les Forces Canadiennes.

Aujourd’hui thérapeute de couple et entrepreneure, elle est la fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique situé sur le Plateau à Montréal.

Ouverte à toute personne désirant faire un pas vers une vie sexuelle plus douce, cette clinique de thérapie individuelle et de couple accueille toute personne désirant se sentir bien dans son corps, sa sexualité et avec son·a partenaire.