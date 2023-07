De bonnes cuvées estivales à moins de 20 $

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc italien aussi excitant que salivant.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2021

Casal di Serva – Umani Ronchi

Les Marches - Italie

Code : 10254725

Prix : 19,20 $

Disponibilités : 240 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.9 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des tacos de crevettes ou des moules échalote et vin blanc.

Il est bourré de tonus, d'énergie et de vitalité, ce blanc produit dans la région des Marches sur la côte est de l'Italie. Son profil salin offrant des flaveurs iodées vous fera effectuer de brillantes harmonies à table avec des fruits de mer en coquillage. C'est bio, c'est droit, c'est net et franchement bon pour moins de 20 dollars. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.

2. Un rosé qui aura autant sa place à l'apéro en bordure de la piscine qu'à table sur de nombreux plats santés !

Négrette 2022

Lionel Osmin & Cie

Sud-Ouest - France

Code : 15157879

Prix : 16 $

Disponibilités : 200 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des wraps au poulet, un bol poké maison ou un tartare de saumon.

En dégustation, j'ai pensé être en présence d'un rosé coûtant entre 20 et 22 $. J'étais dans le champ, car celui-ci sera à vous pour seulement 16 huards. C'est fin, glissant, caressant, délicat, élégant, pas trop parfumé et sphérique au gustatif. Une belle surprise qui tombe juste à point en ce début du plus beau mois de l'année! Ne l'oubliez pas plus d'une année dans votre réserve.

3. Le parfait rouge pour les viandes grillées sur le barbecue!

La Méjanelle 2021

Trois Amours – Domaine Décalage

Languedoc - France

Code : 15108639

Prix : 19,90 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : du bœuf ? Oui, en bavette, une entrecôte, en brochette ou en brisket.

Cet assemblage de grenache, de syrah, de mourvèdre et de carignan est une surprise, car c'était la première fois que cette sudiste et envoutante cuvée passait dans mon verre. On aime ses parfums épicés et torréfiés, son gustatif gourmand et juste assez dodu ainsi que sa finale qui propose une très bonne dose de fraîcheur. Impeccable à ce prix ! Certains oseront l'allonger encore 3 ou 4 ans en cave.