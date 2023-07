Les meilleurs livres jeunesse pour encourager la lecture pendant l'été

La lecture renferme une foule de bienfaits et ces histoires trippantes allumeront certainement l'imaginaire des enfants durant les vacances. Voici les meilleurs livres jeunesse à leur offrir pour les motiver à lire cet été.

• À lire aussi: Adoptez cette simple habitude au quotidien pour vivre plus longtemps

• À lire aussi: Quoi faire pour éviter la « glissade de l'été »

Peu importe ce que vous avez prévu comme plan pour les enfants cet été, la lecture devrait pouvoir s'intégrer dans leur horaire estival.

Rien de mieux pour encourager la lecture durant les vacances que de faire entrer de nouveaux bouquins dans la maisonnée. Voilà une belle façon d' éviter la « glissade de l'été » . Les enfants vous en seront reconnaissants une fois l'été terminé!

Les meilleurs livres jeunesse pour encourager la lecture l'été

À l'école Sacré-Cœur-de-Poulet, rien n'a de sens. La prof d'anglais ne parle qu'allemand, la brigadière est aveugle, du smoothie sort des abreuvoirs et il faut respecter les traverses de poussins. Mais on s'y amuse follement. Or, l'inspectrice scolaire n'a qu'une idée en tête : fermer cette école sur-le-champ!

Courtoisie QUB livre

Prix : 17,95 $ sur QUB livre

Jouer d'un instrument de musique, ce n'est pas toujours évident. Sur mon violon, mes doigts refusent parfois d'exécuter les bons pas et mon archet préfère suivre sa propre voie. Mais tout devient drôlement plus motivant au camp musical, là où se mélangent les odeurs de la forêt, les cris de joie des amis retrouvés, les éléphants et même... un fantôme!

Courtoisie QUB livre

Prix : 14,95 $ sur QUB livre

Bouten-train est un nain de jardin assez particulier, car il sait exaucer des vœux. On raconte qu'il n'est pas très habile... Ila toutefois bon cœur et, comme toutes les petites créatures de son espèce, il cherche à protéger le monde des forces maléfiques de l'univers souterrain.

Les jumelles Gaby et Arline découvrent Bouten-train dans le jardin. Quand elles comprennent qu'il s'agit d'un nain de jardin magique, elles lui font le souhait d'obtenir leur propre licorne, mais la bête féérique ne s'adapte pas très bien à la vie dans une maison... Et c'est sans parler des gobelins maléfiques qui veulent s'en emparer!

Courtoisie QUB livre

Prix : 16,95 $ sur QUB livre

Depuis quelques jours, les adultes discutent en cachette. Le club doit-il s'inquiéter de l'avenir de la ruelle? Et qu'a donc Stella ces jours-ci? Pourquoi semble-t-elle si bizarre?

Elles sont trois. Elles n'ont pas dix ans. Elles sont voisines et jouent dans la même ruelle depuis toujours. Pour Clémentine, Stella et Indiana, la ruelle est un terrain de jeu, mais aussi un territoire dont il faut prendre soin et qu'il faut savoir partager. Alors, pour traquer ceux et celles qui n'en respectent pas les règles, elles ont créé CSI ruelle...

Courtoisie QUB livre

Prix : 17,95 $ sur QUB livre

Megan-Lee mène une vie bien ordinaire. Mais tout change lorsque Rose Vaillancourt, la fille populaire de l’école, l’accoste afin qu’elle écrive dans le journal étudiant. De nature timide, Megan-Lee décide alors de créer une rubrique anonyme, intitulée La romance de Miss Magalie, dans laquelle elle publiera graduellement une histoire d’amour.

Grâce aux réseaux sociaux, la chronique obtiendra rapidement un succès inattendu. Entre son amie Chloé qui tombe amoureuse aux quatre secondes, et Anaëlle, qui a un œil sur son cousin James, l’écrivaine à en devenir se retrouve attirée par cet inconnu qui ressemble en tous points au personnage qu’elle a créé dans La romance de Miss Magalie...

Courtoisie QUB livre

Prix : 16,95 $ sur QUB livre

Admettons-le, le ver de terre est mal aimé. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à découvrir à son sujet, personne, à l’exception de Charles Darwin, ne semble s’y être intéressé. Plusieurs questions restent sans réponse: comment le lombric a-t-il contourné la sélection naturelle? À quoi sert sa queue? Pourquoi persiste-t-il à creuser des tunnels dans la terre?

La seule chose que la science peut avancer avec certitude, c’est qu’il n’est pas une chenille. Pour le reste, on ne peut que présumer à quel point sa vie chavire lorsqu’il est frappé par la foudre et séparé de sa queue. Qui est-il sans celle qui l’a toujours complété?

Au fil de ses 256 pages illustrées, mêlant observations scientifiques, questions philosophiques et humour déjanté, La vie misérable des vers de terre redonne au lombric ses lettres de noblesse (ou presque).

Prix : 29,95 $ sur QUB livre

Alex Neptune a beau vivre dans une ville balnéaire, il déteste aller à la plage. Et pour cause : depuis qu'il est enfant, l'océan essaie de le tuer! Alors, quand une bande d'animaux marins trop bavards l'entraînent dans un vieil aquarium abandonné pour lui confier une mission, Alex est loin d'être ravi.

Mais quand c'est un dragon des mers qui vous supplie de le délivrer... Peut-on vraiment refuser? Alex et ses nouveaux amis mettent au point un plan digne de Mission impossible pour délivrer la créature mythique. Au milieu des dangers, le garçon découvre qu'au bout de ses doigts se cache le pouvoir des océans...

Prix : 26,95 $ sur QUB livre

Voici une BD remplie de situations cocasses, d’histoires surprenantes et de jeux de mots rigolos qui plaira à coup sûr à n'importe quel enfant!

Courtoisie QUB livre

Prix : 14,95 $ sur QUB livre

Les plus grandes merveilles du monde sont faites... de guimauve. C'est un secret bien gardé. Et quand elles sont abimées, c'est Mado qui doit aller les réparer. Mais faire le tour du monde est bien loooooooong pour une petite fille qui rêve d'aller camper avec sa famille.

Courtoisie QUB livre