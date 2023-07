Comment soulager la toux la nuit

Une vilaine toux est l'un des pires ennemis de notre sommeil, d'autant plus lorsqu'on essaye de récupérer pour guérir un rhume. Voici donc quelques astuces naturelles pour calmer la toux la nuit et dormir sur ses deux oreilles.

La toux est souvent plus importante pendant la nuit au moment où on essaie de dormir.

Selon certains experts, la position allongée sera la responsable de la toux plus présente de nuit. Sur le dos, le mucus aurait plus de mal à être évacué vers le bas et c'est, entre autres, ce qui engendrerait une toux plus fréquente.

Voici quelques trucs et astuces naturels pour calmer la toux la nuit la prochaine fois que vous en souffrirez.

Humidifier la chambre à coucher : Vous pouvez vous tourner vers les appareils vendus dans le commerce ou encore, moins cher, placer des contenants d'eau près des calorifères.

: Vous pouvez vous tourner vers les appareils vendus dans le commerce ou encore, moins cher, placer des contenants d'eau près des calorifères. Surélever la tête : Dormir en position surélevée ou presque assise va aider à l’évacuation par le bas des sécrétions responsables de la toux. Dans le cas d’une toux grasse particulièrement, elle soulagera les poumons. Pour les enfants, on peut aussi disposer un oreiller sous le matelas pour favoriser cette position légèrement inclinée.

: Dormir en position surélevée ou presque assise va aider à l’évacuation par le bas des sécrétions responsables de la toux. Dans le cas d’une toux grasse particulièrement, elle soulagera les poumons. Pour les enfants, on peut aussi disposer un oreiller sous le matelas pour favoriser cette position légèrement inclinée. Prendre soin de son nez : Dès que le nez qui coule survient, il faut s'assurer de se moucher régulièrement et utiliser au besoin des solutions salines nasales .

: Dès que le nez qui coule survient, il faut s'assurer de se moucher régulièrement et utiliser au besoin des . Prendre une bonne douche chaude (avant d'aller au lit) : La chaleur présente un effet vaso-dilatateur qui aide le corps à éliminer le mucus par le nez, soulageant au passage la sphère bronchique.

Pexels Karolina Grabowska

Inhaler de l'eucalyptus : Se préparer une inhalation à base d’eucalyptus peut apporter un bon soulagement pour calmer la toux la nuit. Notez qu'une inhalation consiste à inspirer par le nez de la vapeur d'eau, additionnée de plantes si désirée, dans le but de décongestionner les voies aériennes.

: Se préparer une inhalation à base d’eucalyptus peut apporter un bon soulagement pour calmer la toux la nuit. Notez qu'une inhalation consiste à inspirer par le nez de la vapeur d'eau, additionnée de plantes si désirée, dans le but de décongestionner les voies aériennes. Boire une tisane : Avant d’aller au lit, une bonne tisane va aider à humidifier la gorge et à fluidifier les sécrétions dans les bronches. La tisane va aussi agir en évitant le dessèchement des muqueuses en cas de toux sèche. Les tisanes les plus recommandées en cas de toux la nuit sont la camomille, la réglisse et la guimauve.

: Avant d’aller au lit, une bonne tisane va aider à humidifier la gorge et à fluidifier les sécrétions dans les bronches. La tisane va aussi agir en évitant le dessèchement des muqueuses en cas de toux sèche. Les tisanes les plus recommandées en cas de toux la nuit sont la camomille, la réglisse et la guimauve. Manger du miel : Il suffit d'une cuillère à café de miel avant le coucher pour arrêter de tousser la nuit. Le miel apporte un côté adoucissant et réconfortant de la gorge et permet ainsi de passer une nuit bien plus calme. Si vous n’aimez vraiment pas ça, vous pouvez aussi le mélanger avec un peu de lait chaud ou dans une tisane.

Pexels Valeria Boltneva

Dormir avec un oignon : Coupez un oignon en deux et placez-le dans une petite coupelle près de votre oreiller. L'oignon vous permettra d'arrêter de tousser la nuit grâce aux vapeurs qu’il dégage.

Grâce à ces quelques trucs, vous devriez arriver à ferme l'oeil et on espère, prendre du mieux et dire adieu à cette vilaine toux!