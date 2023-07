BUZZ - Ce matin et la nuit prochaine, il sera possible d’observer une superlune au Québec. Elle aura l’air entre 14% plus grosse et 30% plus brillante. Il faut, par contre, que les conditions météorologiques soient propices pour l’observer. On en discute avec l’astrophysicien et directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, Olivier Hernandez.