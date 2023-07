Le 9h15

Tracancerez-vous cet été?

Que diriez-vous d’aller faire du télétravail pendant quelques semaines ou quelques mois au Portugal, en Australie, ou sur le bord d’une plage idyllique ? Ce concept existe et ça s’appelle les «tracances», combinaison des mots «travail» et «vacances». L’experte en ressources humaines, Annie Boilard est avec nous pour nous parler de cette tendance de plus en plus populaire.