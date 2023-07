NOUVELLES - Denise Bombardier est décédée tôt mardi 4 juillet 2023 à l'âge de 82 ans. Autrice, journaliste et chroniqueuse, elle a su fracasser les plafonds de verre tout au long de sa carrière et a défendu la langue française toute sa vie. Nous recevons Denise Robert et Sophie Thibault, amies de Denise Bombardier pour nous parler un peu plus de cette grande dame du Québec.