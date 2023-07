Des mini-chalets à louer pour des vacances rêvées au bord de la mer en Gaspésie

Aux abords de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, se trouvent de mini-chalets, qui vous permettront de vivre en symbiose avec la nature. À vous, le glamping!

Lové entre la Baie-des-Chaleurs et le parc national de Miguasha, le site touristique [ÈST] éco-cabines jouit d'un avantage exceptionnel, celui de pouvoir vivre au rythme de la nature. La retraite en pleine nature, elle débute aussitôt que vous poserez les pieds sur le site. Puisque l'arrivée se fait de façon autonome, vous pourrez vous déposer à votre rythme.

La Thuya et la Ublo

Deux options s'offrent à vous : la Thuya et la Ublo, deux éco-cabines, situées en pleine nature.

La première peut accueillir jusqu'à deux personnes. Les éco-cabines Thuya se trouvent dans une forêt dense et mature de cèdres, qui garantissent votre intimité tout au long de votre séjour.

Plus spacieuses, les éco-cabines Ublo possèdent deux lits superposés, permettant d'accueillir quatre personnes sous le même toit. Juchées à flanc de montagne, ces dernières offrent un cadre magnifique pour assister au coucher de soleil, devant un feu qui crépite.

Toutes deux sont équipées d'une cuisinette, comprenant tout le nécessaire pour se concocter un repas avec des produits locaux et frais. Elle comprend des ronds à induction, un four grille-pain, des accessoires de cuisines et un petit réfrigérateur. Toutes les cabines possèdent aussi un foyer intérieur et extérieur.

Si chacune d'elle est équipée d'une toilette au compost, un espace sanitaire, situé à proximité, dispose de trois salles de bain complète, spacieuse et propre. En cas d'oublis, des produits hygiéniques sont disponibles dans la machine distributrice. Nul besoin de prévoir une serviette de bain.

Où que vous soyez sur le site, vous aurez accès au réseau Wi-Fi haute vitesse. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est possible de se connecter au réseau pour planifier une séance de télétravail dans un lieu inspirant.

La station thermale privée

La station thermale sera, sans l'ombre d'un doute, l'expérience la plus agréable de votre séjour. Au moment de faire votre réservation pour une éco-cabine, il suffit de réserver une plage horaire. Ainsi, les installations seront à vous (juste à vous) pour une durée de trois heures.

La station thermale des [ÈST] éco-cabines n'a rien à envier aux plus grands spas! Le circuit comprend un spacieux bain chaud et cuve froid ainsi qu'un sauna sec et un hammam à l'eucalyptus. Entre les circuits, il est possible de poursuivre la relaxation, un livre à la main, dans la zone de détente extérieure ou intérieure.

Dès votre arrivée, le foyer sera allumé pour vous permettre de vivre une expérience inoubliable.

Les alentours

Située à moins d'une quinzaine de minutes de Carleton-sur-Mer, le site touristique [ÈST] éco-cabines offre un accès privilégié aux attraits de la région. La Baie-des-Chaleurs s'ouvre sur de nombreuses plages, à partir desquels il est possible de s'adonner à la détente ou à des sports aquatiques.

Les plus dégourdies pourront aussi sillonner les sentiers pédestres du parc national de Miguasha ou gravir le mont Saint-Joseph, à pied ou à vélo.

Dans les environs, vous trouverez aussi de quoi vous mettre sous la dent. On y trouve de nombreux restaurants, cantines et poissonneries, qui vous permettront de goûter à ce que la Gaspésie a de mieux à offrir.