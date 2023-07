Comment faire un traitement choc à sa piscine

Une belle journée chaude d'été est gâchée par une eau verte inquiétante dans la piscine? Pas de panique. Un simple traitement choc pourra vite résorber ce problème. Découvrez tout ce que vous devez savoir à propos du traitement choc : quand en faire un, les étapes détaillées et le délai d'attente avant de pouvoir se baigner.

Qu'est-ce qu'un traitement choc

Le traitement choc consiste à surchlorer une eau de piscine. Au moment de faire un traitement choc, c'est que l'on vise à augmenter brusquement le taux de chlore de la piscine.

« Quand on parle de traitement choc, on fait référence à un type de chlore plus puissant. On veut utiliser un produit contenant un plus haut pourcentage de chlore à l'intérieur », explique Émile D. Parent, président du Groupe H2prO.

Si certains propriétaires de piscine font des traitements choc uniquement en mettant une plus grande quantité de chlore standard, notre expert assure qu'il vaut la peine d'investir quelques dollars supplémentaires dans un produit vendu en centre piscine.

Quels critères regarder pour acheter un bon traitement choc

Il existe des différences entre un traitement choc acheté en quincaillerie/grande surface ou dans un magasin spécialisé. En effet, bien que le pourcentage (ex : 70 %) affiché sur l'emballage puisse être le même, l'efficacité des deux produits sera bien différente.

Il est recommandé d'acheter un traitement choc avec un bon niveau de granularité de la poudre, et ce, peu importe la marque pour laquelle vous optez.

De plus, on suggère de prêter une attention particulière aux prix parfois ajustés en lien avec la date de fabrication des produits.

« Des produits datant de la saison dernière pourraient paraître attrayants de par leurs bas prix en début de saison, mais il faut se méfier. En achetant un traitement choc qui date, il se pourrait que vous obteniez peu, voire pas de résultat ou encore que vous vous retrouviez avec un dépôt dans le fond de la piscine », ajoute notre expert.

Quand faire un traitement choc dans une piscine

On réalise un traitement choc pour plusieurs raisons et dans différentes circonstances :

Après le premier remplissage de la piscine

Lorsqu’on ouvre la piscine au printemps

Lors de l'apparition d’algues ou de bactéries qui prolifèrent

Après la baignade d’un grand nombre de baigneurs

Pour traiter l'eau de manière préventive en saison (il s'agit d'un excellent complément au chlore standard)

Avant la fermeture de la piscine à l’automne

À l'annonce de chaudes journées, il se peut qu'un traitement choc soit nécessaire comme le chlore s'évapore plus vite lors des grandes chaleurs. Autrement dit, plus il annonce chaud et plus il y a de baigneurs dans la piscine, plus c'est important de bien chlorer son eau.

Courtoisie ladenicheuse.com

Pour que le chlore fasse effet et qu'il agisse au maximum de sa capacité, il faut que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7,4.

Comment faire un traitement choc, en quelques étapes

Pour effectuer un traitement choc dans la piscine, voici de simples étapes à suivre pour s'assurer d'un superbe résultat :

1. Sortir tous les accessoires et jouets de l'eau.

Courtoisie toysrus.ca

2. Brosser la toile vigoureusement.

3. Faire un test de pH. Si le pH se trouve dans les bonnes normes, c'est un bon moment pour faire un traitement choc.

Shutterstock

4. Verser le traitement choc dans l'eau en l'épandant tout autour de la piscine, idéalement en soirée.

Courtoisie Home Depot

Vous pourriez aussi le mettre directement dans l’écumoire en mettant le filtre en position recirculation pour être sûr que le traitement choc se disperse bien dans l'eau.

Quand peut-on se baigner après avoir fait un traitement choc

Le délai d'attente après avoir réalisé un traitement choc dépend de la quantité de chlore mise dans l'eau.

« De nombreux facteurs entrant en ligne de compte, l'idéal est de faire un test de chlore avant de se baigner de nouveau » assure Émile D. Parent, ajoutant qu'il faut prévoir au minimum un 4 à 8 heures règle générale.

Cela peut facilement aller jusqu'à 24 heures, si on se fie aux indications des fabricants de traitements choc.

Les seuls risques sont une irritation de la peau et des yeux ou une décoloration du maillot de bain. Rincez-vous comme il faut en sortant si vous vous baignez peu de temps après.

À propos du Groupe H2prO

Fondée en 2012, H2prO offre un service d’entretien clé en main aux propriétaires de piscines de Québec.

Depuis le lancement du Groupe H2prO, plus de 4000 clients sont servis annuellement par les quatre succursales du réseau, faisant de lui le plus important regroupement d’entreprises d’entretien de piscine au Québec.