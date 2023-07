BUZZ - Lundi a été la journée la plus chaude jamais observée dans le monde. La température moyenne à la surface de la planète était de 17,01°C. Des chaleurs extrêmes sont attendues aujourd’hui et demain. On avait envie ce matin de prendre le pouls avec le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul G. Brunet et avoir quelques conseils pour les personnes âgées et personnes malades.