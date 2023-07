Déshydratation : symptômes et traitements pour faire face aux températures estivales

Alors que les températures grimpent en flèche depuis quelques semaines, il est essentiel de rester vigilant face à un risque souvent sous-estimé, la déshydratation. Les journées ensoleillées et chaudes peuvent provoquer une perte importante de liquides corporels. Quels sont les symptômes de déshydratation ? Comment les traiter efficacement ?

La déshydratation survient lorsque le corps perd plus de liquides qu'il n'en ingère. Parmi les groupes à risque de souffrir de déshydratation, on estime que les enfants en bas âges, les personnes âgées, les athlètes et les personnes qui travaillent à l'extérieur doivent prendre des précautions supplémentaires, surtout lors d'une vague de chaleur.

Comment reconnaître les signes de déshydratation ?

Les symptômes peuvent varier en fonction de la gravité de la déshydratation, allant de légers à sévères.

Les signes courants de déshydratation légère comprennent la soif, la bouche sèche, la sensation de fatigue et les urines foncées. Bien que ces symptômes soient légers, il est important de les prendre au sérieux pour éviter toute complication.

Dans le cas d'une déshydratation grave, les symptômes peuvent prendre la forme d'étourdissements, de maux de tête, de crampes musculaires, de confusion mentale et d'une diminution de la production d'urine.

Comment traiter les symptômes de déshydratation ?

En cas de doute ou de symptômes persistants, il est toujours recommandé de demander l'avis d'un professionnel de la santé. Certains traitements permettent de diminuer les symptômes et même, de les traiter.

1. Boire, boire boire

La première étape consiste à réhydrater le corps en buvant des liquides hydratants. Si l'eau reste la meilleure option pour une déshydratation légère, il peut être nécessaire de boire des boissons isotoniques ou des solutions de réhydratation orale, dans les cas de déshydratation modérée à sévère. Certaines formules vendues en pharmacie permettent de rétablir l'équilibre électrolytique.

2. Ne pas boire n'importe quoi

Bien que l'hydratation soit la clé pour se remettre des symptômes, il ne faut pas boire n'importe quelle boisson. Il faut éviter de consommer des boissons diurétiques comme le café, le thé et les boissons alcoolisées, car elles peuvent augmenter la production d'urine et aggraver l'état.

3. Chercher l'ombre

Dès les premiers symptômes de déshydratation, il est important de se reposer. Autant que possible, il faut trouver un endroit frais pour se rafraîchir. Par exemple, le fait de rester dans un environnement climatisé et d'utiliser des ventilateurs permet de réduire la température corporelle.

4. Se tempérer

En cas de déshydratation sévère ou de coup de chaleur, il faut refroidir le corps rapidement, en utilisant des compresses froides sur le front, le cou et les aisselles. Si possible, il est recommandé de prendre une douche fraîche ou de plonger dans une piscine.

5. Consulter plus tôt que tard

Si les symptômes de déshydratation persistent ou s'aggravent malgré les mesures prises, il est important de consulter un professionnel de la santé. Dans les cas graves, une intervention médicale peut être nécessaire, notamment l'administration de liquides par voie intraveineuse.

Pour éviter la déshydratation, il est essentiel de prendre des mesures préventives, surtout durant les vagues de chaleur. Il est recommandé de boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, même si l'on n'a pas soif. De plus, il faut choisir des vêtements en conséquence, en privilégiant des pièces légères et respirantes. Les experts recommandent également de limiter les activités physiques intenses entre 11h et 15h.