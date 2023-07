Les Jardins de Métis : l'arrêt incontournable dans le Bas-Saint-Laurent

Situés dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, à 300 km au nord-est de la ville de Québec, les Jardins de Métis s'inscrivent comme un passage obligé, lors d'un séjour dans le Bas-Saint-Laurent.

Les Jardins, érigés par Elsie Reford au début du 20e siècle, sont plus florissants que jamais. Chaque été, des expositions temporaires viennent s'ajouter à la programmation régulière. Jusqu'au 1er octobre prochain, l’exposition En vogue : Elsie Reford et la mode retrace les influences esthétiques de la protagoniste. On y expose les accessoires et les vêtements ayant constitué sa garde-robe entre 1892 et 1950. Certaines esquisses et reproductions sont également exposées à la Villa Estevan.

Facebook : Jardins de Metis

Depuis 2000, les Jardins de Métis accueillent le Festival international des jardins, mettant en scène des oeuvres contemporaines. Il s'agit du plus grand rassemblement du genre en Amérique. Chaque année, de nouvelles installations prennent part au mouvement, créant ainsi une danse symbolique entre l'histoire et la modernité. Des artistes d'horizons divers, issus des quatre coins du globe, viennent y présenter leurs oeuvres, conçues expressément pour l'événement.

Pour la 24e édition, les Jardins de Métis ont fait appel à l'expertise d'architectes-paysagistes et de concepteurs pour imaginer de nouvelles créations, tantôt contemplatives, tantôt immersives. Ayant pour thème RACINE, le Festival a cherché à rendre hommage au temps. En réalité, il s'agit d'un « retour à l’essentiel en privilégiant l’intégration d’espèces végétales indigènes, de matériaux locaux, récupérés ou à faibles impacts sur l’environnement ».

Les Jardins historiques

Outre les nouveautés qui marqueront l'été 2023, les Jardins historiques poursuivent la mission d'Elsie Reford qui avait, jadis, décidé de transformer un terrain d'épinettes en un magnifique jardin. Aujourd'hui déclinée en plusieurs jardins, la partie historique du site conserve l'héritage de cette passionnée de plantes et fleurs, notamment grâce à l'apport significatif de son arrière-arrière-petit-fils Alexander Reford.

Au fil des ans, les Jardins de Métis ont gagné en renommée et sont devenus une destination prisée pour les visiteurs en quête de tranquillité et d'inspiration.

Pour visiter les Jardins de Métis : www.jardinsdemetis.com