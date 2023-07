Nicolas Cage incarne la version fictive de lui-même dans le jeu «Dead by Daylight»

TECHNOLOGIE - Le concepteur québécois indépendant de jeux vidéo Behaviour Interactive, a annoncé il y a quelques semaine l'addition du personnage de Nicolas Cage dans son jeu réputé à l'international Dead by Daylight.

Dead by Daylight est un jeu d'horreur asymétrique qui oppose une équipe de quatre survivants à un tueur dans le but de s'échapper. Si jusqu'à maintenant, les personnages du jeu étaient des créations originales de Behaviour Interactive ou provenant de licences connues de l'horreur, c'est le premier personnage représentant une célébrité non fictive directement jouée dans l'univers du jeu. Nicolas Cage a participé à la création de son personnage avec des enregistrements vocaux de sa voix en anglais et son personnage est disponible depuis le 5 juillet sur les serveurs test du jeu