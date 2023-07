3 événements qui feront vibrer la région du Centre-du-Québec cet été

La région du Centre-du-Québec est bien placée pour vous surprendre avec sa variété d’activités et d’événements ainsi que ses beaux paysages qui invitent à une escapade estivale mémorable.

Située à environ 1h30 des grands centres, cette région vous propose de lâcher votre fou et de vous aventurer hors des sentiers battus grâce à une programmation étonnante de festivals et d’événements en tout genre.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez profiter de votre séjour pour faire de belles découvertes gourmandes, explorer sa culture foisonnante et respirer l’air frais de la nature lors d’activités sportives.

Pour ne rien manquer, ajoutez à votre calendrier ces trois événements festifs présentés cet été dans le Centre-du-Québec :

1. Vibrez Au son du Moulin - Blues & Gin

Crédits : Moulin Michel de Gentilly / A. Tardif

Du 21 au 23 juillet 2023, le Moulin Michel de Gentilly vous fera vivre une expérience musicale et gustative hors du commun à l'occasion de la 3e édition du festival Au son du Moulin - Blues & Gin. Ne manquez pas cette occasion unique de partager un moment tout en musique et en saveurs sur un site patrimonial datant de 1774.

Côté musique, plus de 14 spectacles d’artistes de renom vous attendent, tels que Ghost Town Blues Band, Night Bluemers & Breen Lebœuf, Paul Deslauriers, Annika Chambers et Kenny « Blues Boss » Wayne.

Une belle nouveauté cette année : la « place du gin » vous accueille gratuitement sur le site en journée pour vous faire découvrir les cocktails et les gins d’une variété de distilleries et d’artisans québécois.

2. Planifiez une sortie familiale au Challenge 255

Crédits : Challenge 255 / S. Daoust

L’un des plus grands événement de course au Québec est de retour pour une 17e édition et rassemblera les passionnés de courses d’accélération de camions lourds, de pick-ups et de motos.

Réservez votre espace de camping et votre passeport pour la fin de semaine sans plus tarder pour être aux premières loges du Challenge 255, qui se tiendra du 17 au 20 août 2023, à Baie-du-Febvre.

Alors que les enfants pourront s’amuser dans les modules et les jeux d’eau (l’entrée est gratuite pour les 15 ans et moins), les adultes auront droit à une programmation qui fera grimper le niveau d’adrénaline !

17 août : drags de rue et séance d’inscription au coût de 30 $ par véhicule.

18 août : essais libres, exposition de camions chromés au Show N’ Shine, incluant une nouvelle classe électrique et un spectacle extérieur en soirée.

19 août : qualifications, exposition de voitures anciennes, tournoi de bras de fer et spectacle extérieur en soirée.

20 août : courses, exposition de voitures anciennes et remise des prix.

3. Laissez-vous décoiffer par la programmation de Rock La Cauze

Crédits : M. Piché / M. Labonté

Vous êtes amateur de punk et de métal ? Créé en 2018 par des passionnés de ce genre musical, le festival Rock La Cauze est devenu la référence canadienne en matière de punk-métal en moins de quatre ans, passant de 5 000 à 23 000 spectateurs !

Ainsi, du 10 au 12 août 2023, une programmation décoiffante attend les fans au parc Terre-des-Jeunes de Victoriaville avec de grands artistes, tels que Three Days Grace, Bad Religion, Alexisonfire, Goldfinger, August Burns Red, Vulgaires Machins, Mononc’ Serge, Anonymus, Guttermouth et bien plus encore.

Faites vite ! Plus de 70% des billets sont déjà vendus et vous ne voulez surtout pas manquer cette chance de vivre toutes sortes d’émotions lors de ce week-end qui s’annonce festif et rassembleur.

Laissez-vous étonner par le Centre-du-Québec en lâchant votre fou dans les festivals et événements de la région pour vos vacances estivales.