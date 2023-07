Mafaldines primavera avec crumble à l’ail et aux amandes

Une recette de Dom Cooks!

Une excellente façon de célébrer les légumes de saison pendant l’été! Voici ma version du classique primavera... j’adore ces pâtes à déguster une chaude soirée d’été. Accompagné d’un crumble amande, ail et panko, il s’agit du parfait mariage de saveurs et textures aux légumes verts et croquants!

Pour 4 portions

Ingrédients :

340 g pâtes mafaldines ou autre pâtes longues

1⁄4 tasse d’huile d’olive extra vierge

1 tasse de poireau coupé en fines tranches

4 petites gousses d’ail ou 4 tiges de fleur d’ail, haché finement

2 anchois ou 1 c. à soupe de câpres, hachées grossièrement

5-6 asperges, coupé en morceaux d’un pouce

1 courgette de grosseur moyenne, coupé en fines demi-lunes

1⁄2 tasse parmesan râpé

1⁄3 tasse de persil plat, haché finement

1 c. à thé de sel casher

1⁄2 c. à thé de poivre, ou plus au goût

Zeste d’un citron, la moitié réserver pour servir

Jus d’un demi citron

1⁄2 tasse de pois sucrés ou petits pois congelés, blanchis

Environ 200 g de ricotta fiorella, pour servir

1⁄3 tasse de basilic frais, pour servir

Crumble

2 c. à soupe beurre non salé

1⁄2 tasse chapelure panko

2 c. à soupe amande tranchées

1 gousse d’ail, haché finement

Préparation

Étape 1

Préparer le crumble en ajoutant le beurre, l’ail et les amandes dans une petite poêle à feu moyen élevé. Laisser cuire en remuant environ une minute. Baisser le feu à moyen et ajouter le panko. Cuire environ 3 minutes jusqu’à l’obtention d’une belle couleur dorée. Saler au goût et réserver.

Étape 2

Porter à ébullition un grand chaudron d’eau salée. Cuire les pâtes jusqu’à al dente, environ 8 minutes. Ne pas oublier de conserver au moins deux tasses d’eau de cuisson.

Étape 3

Pendant ce temps, dans une grande poêle, ajouter l’huile d’olive et faire revenir à feu moyen le poireau, la fleur d’ail, les anchois et les câpres environ 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les poireaux soient tendres.

Étape 4

Ajouter les asperges. Cuire environ 1 minute puis ajouter les courgettes. Cuire 4 à 5 minutes jusqu’à l’obtention d’une légère caramélisation. On veut des légumes encore légèrement croquants. Fermer le feu et ajouter une louche d’eau de cuisson, le parmesan, le persil plat, le jus de citron, le zeste de citron, le sel et le poivre. Bien remuer et ajouter les pâtes directement dans la poêle. Ajouter une autre louche d’eau de cuisson en remuant vigoureusement. On veut obtenir une légère émulsion pour la sauce.

Étape 5

Servir dans de grands bols à pâtes. Parsemer de petits pois, basilic frais et une cuillère de ricotta. Garnir du crumble de panko en finition.