Une journée d'adoption sans frais à la SPCA de Montréal, après une période de déménagement difficile

Tristement, célèbre en raison du taux d’abandons record qu’elle génère chaque année, la période des déménagements a provoqué une hausse marquée des cas d'abandon d'animaux. La SPCA de Montréal doit redoubler d’efforts et de créativité pour venir en aide à tous ces êtres vulnérables.

En temps normal, le refuge accueille une centaine d’animaux de compagnie par semaine. À l’heure actuelle, c’est plus d’un animal par jour qui est abandonné à la SPCA en raison d’un déménagement et, sans surprise, l’organisme prédit que ce nombre augmentera encore durant l’été.

« Des histoires déchirantes d’abandon d’animaux, notre personnel en entend tous les jours, plusieurs fois par jour. La hausse du coût de la vie et le manque de logements non seulement abordables, mais où les animaux sont permis, mettent de plus en plus de pression sur les organismes qui font partie du filet social, comme la SPCA de Montréal », explique Anthony Johnson, directeur général de l’organisme.

Afin de favoriser les demandes d'adoption durant cette période critique, la SPCA de Montréal absorbera les frais d’adoption pour une journée seulement, soit ce dimanche 9 juillet. Exceptionnellement le service d’adoption restera ouvert jusqu’à 20 h.

L’objectif de cette journée sans frais d’adoption est de trouver à chacun de ces animaux secourus une famille adoptive aimante. Les conseillers et conseillères à l’adoption se feront un plaisir de guider les familles et répondre à leurs questions.

Les adoptantes et adoptantes recevront aussi de l’information sur l’engagement et les responsabilités entourant l’adoption de cet animal, et pourront se procurer de la nourriture et plusieurs accessoires de base à la boutique du refuge.

Le mode de fonctionnement de l'adoption :

Quand : Le dimanche 9 juillet de 10 h à 20 h

Lieu : SPCA de Montréal, 5215, rue Jean-Talon Ouest, Montréal, Québec, H4P 1X4 (deux pas de la station de métro Namur)

Quelques consignes avant de se présenter à la SPCA de Montréal:

Apportez une pièce d’identité valide afin de pouvoir compléter le processus d’adoption. Aucune adoption ne sera possible sans pièce d’identité.

Pour tous les animaux, sauf les chiens, les familles adoptives doivent apporter une cage de transport ou en prévoir l’achat à la Boutique de la SPCA de Montréal.

Dans le cas de l’adoption d’un chien, veuillez noter qu’une deuxième visite au refuge pourrait être nécessaire afin que l’adoption puisse être complétée. Lors de cette seconde rencontre, tous les membres de la maisonnée devront être présents, incluant les colocataires et leur(s) chien(s) actuel(s).

Un dépôt de 50 à 150 $ pourra être exigé lors de l’adoption d’un chien. Ce montant vous sera remboursé sur présentation d’une preuve qu’un cours d’éducation canine a été suivi.

L’attente avant de rencontrer les animaux se fera à l’extérieur : prenez soin de vous vêtir en fonction de la météo annoncée!

Tous les animaux ont été examinés par un médecin vétérinaire; les chiens et les chats sont stérilisés, micropucés et ont reçu un traitement contre les parasites, leur premier vaccin de base ainsi que celui contre la rage dans le cas des chiens. Les lapins sont aussi stérilisés.

L’équipe de la SPCA de Montréal a hâte de vous accueillir!