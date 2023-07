Des bons flacons à apporter au chalet ou au camping!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des bonnes cuvées estivales à moins de 20$

1. Un chenin blanc qui sera aussi impeccable à l'apéro que sur les entrées froides

Chenin Blanc 2021

Les Trois Parcelles - Complices de Loire

Montlouis-sur-Loire - Loire - France

Code : 14727745

Prix : 21,05 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.4 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de poisson, de fromage, de fruits de mer ou de pâte feuilletée.

Ce très joli chenin ligérien est aussi lumineux que caressant pour le palais. On craque pour ses parfums de cire chaude, de citronnelle, de miel et de poire bien mûr. Sa texture gustative est grasse, huileuse et ses courbes sont aussi élancées que celles de ma douce moitié. Très peu de dégustateurs resteront indifférents, car le produit est diablement bon pour seulement 21 dollars. Votre patience pourra être récompensée si jamais vous lui tirez le bouchon seulement dans 4 ou 5 ans.

2. Un vin de macération ibérique aussi parfumé qu'enveloppant à déguster autour du feu de camp

Airén - Macabeo 2020

L'Orange - Domaine Les Rassembleurs

Castille-la-Manche - Espagne

Code : 15185440

Prix : 22,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des mets asiatiques ayant du poulet ou des crevettes, mais également des noix, des agrumes, du riz ou des nouilles croustillantes.

On retrouve grosso modo 300 différents vins orange sur les tablettes du monopole. Il y en a donc pour toutes les papilles. Celui que je salue ici offre des notes de fruits confits et de marmelade. La texture ainsi qu'une bonne dose d'amertume sont au rendez-vous. C'est différent, voir déstabilisant en dégustation, mais si vous aimez sortir des sentiers balisés, vous en aurez pour vos 22 huards. À boire dès maintenant ou lors des 2 ou 3 prochaines années.

3. Un rassasiant et savoureux pinot noir bourguignon à ne pas manquer

Pinot Noir 2020

Château de Melin

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune - France

Code : 15117041

Prix : 31,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.2 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec une assiette à partager de charcuteries, fromages, olives farcies, etc...

Amateurs et amoureux de pinots bourguignons, à vos marques! Ils sont de moins en moins nombreux sur nos tablettes les bons pinots noirs de Bourgogne coûtant entre 25 et 40$, alors faites-vite et mettez la main sur celui-ci. Finesse, dentelle, délicatesse et gourmandise sont de la partie et le produit est diablement réussi. Un grand millésime, un cépage d'une grande noblesse. Tout est là! Certains oseront l'allonger encore 5 ou 6 ans en cave.