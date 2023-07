Les meilleurs souliers de marche pour femme

Une marche soutenue quotidienne peut avoir plusieurs bénéfices sur la santé physique et mentale, selon de nombreuses études. Il faut toutefois être bien chaussé pour la pratiquer! Voici donc les 10 meilleurs souliers de marche pour femme question de vous aider à faire un choix judicieux.

Une paire de souliers est pratiquement le seul équipement nécessaire pour pratiquer la marche à pied. La première étape demeure de trouver chaussure à son pied avant de commencer à marcher de façon soutenue et en ressentir tous les bienfaits.

Les meilleures chaussures pour marcher toute la journée doivent être bien ajustées, en plus d'épouser la forme du pied avec la bonne voûte plantaire.

De plus, elles devraient être fabriquées avec des matériaux respirants qui ne retiennent pas l'humidité. Pour une longue marche, optez pour une paire de chaussures avec une demi-pointure au-dessus de votre pointure habituelle.

Si vous voulez choisir les meilleures chaussures pour partir en randonnée durant une journée entière, portez une attention toute particulière au soutien de la voûte plantaire et à l'absorption des chocs.

Voici donc un palmarès des 10 meilleurs souliers de marche selon notre équipe.

Les 10 meilleurs souliers de marche pour femme

Que ce soit pour le travail, pour aller explorer en ville ou pour un voyage, ces chaussures de marche pour femme Cloud 5 de On sont parfaites pour votre besoin.

Avec leur coussinage en mousse ultra légère et leur technologie, ces chaussures vous procureront un confort exceptionnel. Vous aurez l'impression de marcher sur un nuage!

Prix : 169,99 $ chez Sports Experts

Ces chaussures de marche pour femme de Columbia sont polyvalentes et conçues pour vous aider à repousser vos limites, et ce, peu importe que vous soyez en ville ou dans des sentiers.

Leur semelle intercalaire confortable vous offre un amorti supérieur pour une absorption des chocs et un retour d'énergie élevé.

Leur semelle ultra adhérente les rend sécuritaires sur tous les types de terrains.

Prix (en rabais) : 79,99 $ chez Sports Experts

Les chaussures de plein air pour femme MX de Ecco comportent une semelle robuste inspirée du motocross, ce qui leur confère une bonne adhérence et une stabilité accrue. On adore le fait qu'elles sont 100 % imperméables.

Leur construction, semblable à une chaussette, assure un bon ajustement, tandis que la combinaison de leur semelle et de leur design évoque une esthétique élégante, de style urbain. Parfaites pour partir marcher en deux temps trois mouvements!

Prix : 204,99 $ chez Sports Experts

En plus d'offrir un soutien incomparable, ces chaussures promettent un confort et une respirabilité hors du commun lors de vos marches quotidiennes. On adore le fait qu'elles possèdent une semelle intérieure amovible et une semelle intercalaire rembourrée.

Prix : 134,99 $ chez L'Équipeur

Ce modèle de chaussure est conçu spécialement pour la marche sportive. Respirante à souhait, cette espadrille vous accompagnera dans toutes vos sortie, et ce, quelle que soit la météo. Son prix est juste assez alléchant pour renouer avec la pratique de la marche!

Prix (en rabais) : 55 $ chez Decathlon

Si vous deviez vous procurer qu'une seule paire de chaussures pour marcher durant des heures, ce serait celle-ci! On craque pour son allure classique et son confort moderne. Ces chaussures mode pour femme sont la touche finale parfaite pour compléter votre tenue!

Conçue à l'origine pour la course, ces espadrilles offre un amorti léger à chaque pas et la semelle extérieure en caoutchouc comporte des rainures de flexion pour permettre un mouvement naturel du pied afin que vous puissiez vous promener confortablement partout en ville ou dans les festivals.

Prix : 114,99 $ chez Sports Experts

Ces souliers de marche New Balance pour femmes allient un confort tout au long de la journée et un soutien capable de vous suivre même à l'entraînement.

Les lacets vous permettent d’améliorer l'ajustement de cette chaussure, peu importe la largeur de votre pied. Bref, une très belle option de soulier si vous désirez vous remettre à la marche.

Prix variés selon la taille sur Amazon

Que vous marchiez ou travailliez debout toute la journée, la Bondi SR est l'une des chaussures les plus confortables qui soit! La semelle intercalaire en mousse offre un amorti moelleux pour les longues marches ou les périodes de travail interminables. Ici aussi, on a littéralement l'impression de marcher sur un nuage.

Grâce à ses bandes antidérapantes (et non marquantes), cette espadrille est hyper sécuritaire sur les surfaces glissantes, comme dans les cuisines de restaurants ou les hôpitaux.

Prix : 199,99 $ chez Altitude Sports

Le soulier Fresh Foam X 840 v1 vous offre la parfaite dose de style et de confort pour marcher confortablement tous les jours. Que vous marchiez pour ses bienfaits sur la santé ou que vous promeniez votre chien tous les jours, cette chaussure assure un amorti léger et un confort maximal.

Sa plateforme plus large est idéale pour la marche, car elle offre une base plus stable. La tige respirante garantit que vos pieds n'aient pas trop chaud pendant la marche.

Prix : 189,99 $ chez New Balance

Conçues pour vous aider à bouger davantage au quotidien, ces chaussures de marche Reebok pour femme sont idéales pour pratiquer la marche.

Elles sont dotées d'une tige en tricot épousant la forme du pied et d'un talon moulé profilé pour une sensation de soutien et de luxe lors de vos sorties à pied.

Prix (en rabais) : 79,99 $ chez Sports Experts

À vos souliers, l'heure de la marche a sonné!