Pour donner confiance à n'importe quelle joueuse de golf, rien de mieux qu'une jolie robe confortable pour s'élancer sur le terrain. Voici les plus belles robes de golf du moment dénichées par notre équipe.

Les plus belles robes de golf de la saison

Cette jolie robe Nike offre confort et style. L'encolure ras du cou et les nombreuses poches pour les accessoires et les effets personnels sont hyper pratiques. On aime le fait qu'elle soit fabriquée dans un tissu léger et extensible! Elle offre ainsi une grande liberté de mouvement au tertre de départ.

Courtoisie Golf Town

Prix : 140 $ chez Golf Town

Pour les amoureuses du golf, cette robe est un indispensable pour la belle saison. Fabriquée en polyester absorbant la transpiration, cette robe de golf sèche rapidement, en plus d'être douce et respirante

Elle vient avec un short détachable contenant deux poches pouvant stocker des balles de golf ou vos essentiels qui vous suivent partout sur le terrain.

Courtoisie Amazon

Prix : 49,99 $ sur Amazon

Profitez d'un maximum de confort et de style sur le parcours avec cette robe de golf de marque Adidas. Elle est confectionnée dans une matière légère et stretch qui vous offre une totale liberté de mouvements.

Les poches avant et une zippée dans le dos vous permettent de garder vos essentiels sur vous pendant que vous jouez. Cette robe de golf est conçue à partir de matières naturelles et renouvelables si vous accordez de l'importance à la planète!

Courtoisie Adidas

Prix : 120 $ chez Adidas

Peu importe votre niveau d'habileté au golf, cette robe sans manches à motifs fera tourner les têtes sur le terrain. Son short intégré vous permettra de faire autant de pas que vous le voulez entre le 1er et le 18e trou. Si vous aimez les robes de golf un peu plus longue, vous adorerez celle-ci si on se fie aux avis laissés par d'autres consommatrices sur Amazon.

Courtoisie Amazon

Prix : 49,04 $ sur Amazon

Cette mini robe-polo en jersey extensible de Ralph Lauren vient avec une pratique une taille élastique à cordon. On aime ce look qui s'arbore aussi bien sur le terrain qu'au 19e trou à la fin d'une joute.

Prix : 188 $ chez Golf Town

Cette robe de golf adidas combine à la fois le look formel d'un polo et le côté pratique d'une jupe-short. Elle est confectionnée dans une matière stretch et ultra douce pour vous offrir un maximum de confort du premier au dernier trou.

Le dos ouvert favorise la ventilation et le sous-short possède une poche pour ranger vos petits objets tout au long du parcours.

Courtoisie Adidas

Prix : 110 $ chez Adidas

Jouez au top de votre performance en restant au top de l'élégance. Sa coupe stretch met en valeur votre silhouette et vous permet de bouger sans restrictions.

Une brassière intégrée ajoute une touche structurée, tandis qu'un short intégré vous garantit une protection optimale quand vous fléchissez les genoux pour swinguer ou récupérer la balle après un putt.

Courtoisie Adidas

Prix : 120 $ chez Adidas

Des lignes épurées et une confection structurée font de ce modèle la robe sans manches indispensable pour la prochaine saison de golf. Elle vient avec une doublure de short sous la robe. De plus, un logo réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Courtoisie Sports Experts

Prix : 129,99 $ chez Sports Experts

Jouez pour gagner avec style grâce à la robe de golf Veronica d'Original Penguin. Cette robe à manches courtes pour femme est hyper stretch. Cela aide lorsque vous vous penchez et faites des swings.

Sa technologie d'évacuation de l'humidité vous garde au sec et le short interne vous garde bien confortable des heures durant.

Courtoisie Golf Town

Prix : 110 $ chez Golf Town

Cette robe de golf pour femmes a été conçue afin de vous offrir une conception de qualité et évacuant l’humidité pour un confort au sec. Vous bénéficierez d’un style irréprochable et léger lors des journées chaudes sur le parcours.