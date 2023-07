Entrevue

Patrick Bruel et Mario Pelchat nous rendent visite

Mario Pelchat et Patrick Bruel sont avec nous. Patrick Bruel est de passage au Québec pour quelques jours. Il en a profité pour donner quelques spectacles et passer voir son ami Mario. Découvrez leur complicité et onvous dit tout ce qui occupe et occupera ces deux grands de la chanson cette année.