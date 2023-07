Prime Day 2023 : les 10 meilleurs rabais sur les vêtements

C'est le grand retour du Prime Day d'Amazon, le moment idéal pour faire de grosses économies sur de beaux morceaux de vêtements mode. Faites vite, car cette vente Web ne dure que deux jours et c'est cette semaine qu'elle se déroule!

Si vous n'avez pas encore reçu la notification de la part du géant Amazon sur votre téléphone intelligent, le Prime Day débute ce mardi 11 juillet et se prolonge jusqu'au 12 juillet.

Ce sera donc le moment ou jamais de faire de bonnes affaires mode.

Voici les meilleures aubaines flairées par notre équipe et dont vous voudrez certainement profiter dans les prochaines heures.

Les meilleurs rabais mode du Prime Day d'Amazon

Voici un essentiel Levi's parfait pour l'été! On craque pour ce short en jeans pour les journées chaudes passées au parc ou en vacances. Ce modèle signé Levi's offre un confort accru et une extensibilité incroyable. Économisez sur ce morceau en vous rendant sur Amazon dans les prochaines heures!

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 24,30 $ au lieu de 59,99 $ sur Amazon (59 % de rabais)

Peu importe l'événement auquel vous assisterez cet été, il est clair que cette robe fera tourner les regards sur votre passage! Avec ses volants, cette robe cocktail noir en rabais durant le Prime Day est à la fois chic et élégante. Impossible de ne pas succomber à cette robe qui vous fera sentir belle de la tête aux pieds.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 22,94 $ au lieu de 55,99 $ sur Amazon (59 % de rabais)

Rehaussez n'importe quel look pour le bureau ou un souper entre amies avec ce mignon foulard imprimé à mini prix durant les deux jours du Prime Day d'Amazon! À ce prix, ce n'est même pas la peine de s'en priver.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 9,99 $ au lieu de 29,99 $ sur Amazon (67 % de rabais)

C'est l'occasion rêvée de renouveler sa banque de maillot de bain durant les jours du Prime Day. Vous pourrez mettre la main sur de jolis maillots comme celui-ci soldé à 55 % de rabais. Ses bretelles réglables, son soutien-gorge rembourré et son grand choix de couleurs en font un choix parfait pour vos prochaines vacances à la plage ou autour de la piscine.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 16,99 $ au lieu de 37,99 $ sur Amazon (55 % de rabais)

Prenez de l'avance et faites le plein de tricots confortables en prévision de l'automne. Ce chandail cardigan vert ne laissera personne indifférent! Il s'agence merveilleusement à n'importe quel look, du 5 à 7 au brunch du dimanche en famille. N'attendez plus, car ils s'envoleront durant les deux prochains jours.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 31,99 $ au lieu de 65,99 $ sur Amazon (52 % de rabais)

Profitez de 78 % de rabais sur ces sous-vêtements pour hommes durant les deux journées du Prime Day. Ces caleçons en coton sont un indispensable à avoir dans toute garde-robe masculine. On les adore pour leur mélange de coton respirant et leur coupe classique dont on ne se lasse pas, année après année.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 10,51 $ au lieu de 49 $ sur Amazon

Il n'existe pas de meilleur moment que les jours Prime Day pour regarnir sa garde-robe de basics. Jetez un coup d'oeil à ce joli chandail à manches longues en coton qui se porte en toute saison, avec un bermuda ou un simple jeans.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 27,91 $ au lieu de 54,06 $ sur Amazon (48 % de rabais)

Ces shorts leggings sont encore hyper tendances cette saison! On les verra beaucoup avec des t-shirts amples et même dans les salles de gym. Ce modèle est doté de deux grandes poches latérales pour ranger votre cellulaire ou d'autres objets essentiels.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 22,94 $ au lieu de 32,99 $ sur Amazon (30 % de rabais)

Profitez d'un alléchant solde sur cette ceinture à clic pour homme qui permet des ajustements parfaits. Elle dispose d'une boucle facilement amovible qui vous permet de couper la ceinture à votre taille idéale. On l'agence autant avec un jeans le week-end qu'avec un chic complet pour le boulot, en semaine.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 19,99 $ au lieu de 41,99 $ sur Amazon (52 % de rabais)

Si vous repoussez depuis trop longtemps l'achat d'un joli pyjama, c'est le moment ou jamais de le faire les 11 et 12 juillet. Ce vêtement de nuit ultra doux est fait d'un tissu léger et respirant qui vous gardera au frais la nuit. C'est l'ensemble parfait pour aller en chalet avec des amis ou même pour un party pyjama en famille.