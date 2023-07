Voici quoi faire en famille ou entre amis sur la Côte-de-Beaupré

Que vous ayez envie de changer d'air pour quelques jours ou encore pour vivre des vacances inoubliables à proximité de Québec, voici nos coups de coeur à voir et à vivre dans la magnifique région de Côte-de-Beaupré.

La Côte-de-Beaupré est une splendide région de villégiature où vous découvrirez des attraits patrimoniaux et naturels exceptionnels!

Entre fleuve et montagnes, en passant par les chutes et canyons, vous pourrez y pratiquer une multitude d’activités de plein air dans le secteur du Mont-Sainte-Anne ou admirer le paysage vallonné depuis l’une des haltes du fleuve Saint-Laurent.

Voici les coups de coeur de l'équipe qui valent vraiment la peine d'être découverts prochainement.

Pour une prochaine escapade à Sainte-Anne-de-Beaupré, vous devriez considérer vous y rendre grâce à la navette fluviale . À partir de la Marina du Vieux-Port de Québec, montez à bord du AML Suroît et admirez les magnifiques paysages qui défilent sous vos yeux à partir du fleuve Saint-Laurent et jusqu'au nouveau Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré.

On peut même monter son vélo à bord pour aller rouler dans ce coin et revenir via la Véloroute Marie-Hélène Prémont ! Bref, c'est l'activité parfaite pour une randonnée à pied ou à vélo une fois sur place. Avec les 3 aller-retours offerts par jour (entre mai et octobre), c'est à mettre sur sa « to-do list » cet été!

Horaire :

: Du 3 juin au 9 octobre 2023 : Départs à 9h00 et 12h00 (durée d'environ 3h00)

: Départs à 9h00 et 12h00 (durée d'environ 3h00)

L'embarquement se fera 15 minutes avant votre départ

Tarifs :

: 13 ans et + : 29,98 $ par personne

: 29,98 $ par personne

Enfants de 2 à 12 ans : 27,98 $ par personne

: 27,98 $ par personne

0-24 mois : Gratuit

: Gratuit Adresse : Marina du Vieux-Port de Québec au 180 rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 4C5

: Marina du Vieux-Port de Québec au 180 rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 4C5 Téléphone : 1 (866) 856-6668

Situé à seulement 35 minutes de Québec, le Canyon Sainte-Anne est l'endroit rêvé pour profiter au maximum de la nature. Avec ses sentiers et ses trois ponts suspendus dont un situé à 60 mètres en hauteur, les sentiers du Canyon Sainte-Anne sont à voir absolument en famille ou entre amis! Pour les amateurs de sensations fortes, vous pourrez voler à 90 mètres au-dessus du gouffre à bord d' Air CANYON .

Vieux d’un milliard d’années, le parc du Canyon Sainte-Anne fête ses 50 ans cette année. Pour l'occasion, l'organisation invite les familles à venir festoyer avec elle le 14 juillet prochain. Au menu : spectacle avec Arthur L'aventurier, barbecue avec le Draveur du Canyon et plusieurs autres surprises. Soyez-y!

Horaire :

: 24 juin au 4 septembre : 9h à 18h

: 9h à 18h

4 septembre au 22 octobre : 9 h à 17h

: 9 h à 17h

*Dernière admission : 1 heure avant la fermeture.





Prévoir au moins 60 minutes pour visiter le site sans compter le temps nécessaire pour effectuer les activités additionnelles choisies.

Tarifs :

: Admission générale - Adulte : 14 $

: 14 $

Admission générale - 6 à 17 ans inclus : 9 $

: 9 $

Enfant 0 à 5 ans (accompagné d'un adulte) : Gratuit

: Gratuit Adresse : 206, route 138 Est, Saint-Joachim-de-Montmorency (QC) G0A 3X0

: 206, route 138 Est, Saint-Joachim-de-Montmorency (QC) G0A 3X0 Téléphone : (418) 827-4057

Depuis le 1er juillet, il est possible de prendre part à une toute nouvelle visite guidée historique du coeur de Sainte-Anne-de-Beaupré. La visite vous invite à plonger dans le passé grâce à un sympathique personnage costumé aux couleurs de l’époque. On vous y partage des anecdotes et des faits historiques mettant en lumière le patrimoine miliaire, religieux et historique de l'endroit.

Prenant départ du Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, la visite à pied d’une durée de 1h15 est offerte en français et anglais et inclut l’histoire de la Basilique Sainte-Anne, de l’avenue Royale et du Cyclorama de Jérusalem (si vous vous demandez encore ce que c'est chaque fois que vous passez à côté!).

Horaire : Tous les jours, à 10h15. La durée de la visite est de 1h15.

: Tous les jours, à 10h15. La durée de la visite est de 1h15. Tarif : 21,74 $

: 21,74 $ Adresse (lieu de départ) : 9840, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0

: 9840, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0 Téléphone : (418) 694-2412

Lors d'un prochain passage sur la Côte-de-Beaupré, un arrêt s'impose au Vignoble L'Ange Gardien . On y offre des dégustations de leurs vins élaborés avec minutie. Situé à seulement 20 minutes du centre-ville de Québec en suivant la route 138, ce vignoble cultive le raisin et transforme l'entièreté des fruits dans ses installations sur place.

Une bonne adresse à conserver pour aller profiter du décor enchanteur et des saveurs débordantes!

Horaire :

: 1 er novembre au 1 er juin : samedi 11h à 17h

: samedi 11h à 17h

2 juin au 31 octobre : Tous les jours de 11h à 17h

: Tous les jours de 11h à 17h Tarifs :

: Dégustation :



3 vins : 12 $ par personne





5 vins : 18 $ par personne

Adresse : 6869, avenue Royale, L'Ange-Gardien (QC) G0A 2K0

: 6869, avenue Royale, L'Ange-Gardien (QC) G0A 2K0 Téléphone : (418) 822-0636

Que ce soit pour savourer un bon café ou même pour casser la croûte, le Café Apollo est l'endroit tout indiqué. Au cœur de l’action, prévoyez un arrêt dans ce café à deux pas de la fabuleuse Basilique Sainte-Anne et du nouveau Quai. C'est LA place où se poser et pour déguster un bon café de spécialité ou une sélection de vin d'importation privée.

C'est un véritable coup de coeur de l'équipe. On a littéralement tout aimé de cette adresse!

Horaire :

: Lundi : Fermé

: Fermé

Mardi : 8h à 15h

: 8h à 15h

Mercredi : 8h à 15h

: 8h à 15h

Jeudi : 8h à 15h

: 8h à 15h

Vendredi : 8h à 18h

: 8h à 18h

Samedi : 9h à 18h

: 9h à 18h

Dimanche : 9h à 15h

: 9h à 15h Adresse : 10013, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0

À proximité du Sanctuaire Sainte-Anne, le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré long de 400 mètres vous offre un accès unique au Fleuve Saint-Laurent! Venez profiter d'une vue panoramique de 360 degrés de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, de la Basilique, du Mont Sainte-Anne, du Cap-Tourmente, de l'Île d'Orléans et de la Ville de Québec. À voir absolument!

Sur place, vous aurez accès à un point d’information touristique, des tables à pique-nique et une borne de réparation de vélo, notamment.

Mélanie Bergeron

Horaire : Ouvert en tout temps

: Ouvert en tout temps Tarif : L'accès est gratuit

: L'accès est gratuit Adresse : 9840, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0

La Microbrasserie des Beaux Prés a tout pour plaire, tant aux locaux qu'aux visiteurs arrivant de l'extérieur. C'est l’endroit tout désigné pour finir une belle journée de visite ou de plein air sur la Côte-de-Beaupré.

Ses délicieuses bières à l'ardoise peuvent être servies au format dégustation. Et que dire de son menu agrémenté de savoureux produits locaux. Cette microbrasserie vous surprendra avec sa superbe terrasse avec vue sur le majestueux fleuve à l'arrière du bâtiment

Horaire :

: Lundi : 11h30 à 22h



Mardi : 11h30 à 22h



Mercredi: 11h30 à 22h



Jeudi: 11h30h à 00h00



Vendredi: 11h30 à 1h



Samedi: 11h30 à 23h



Dimanche: 11h30 à 22h

Tarifs : Consulter le menu

: Adresse : 9430, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0

: 9430, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0 Téléphone : (418) 702-1128

Fans de bières de microbrasseries, vous aimeriez aussi les produits servis aux Brasseurs des Monts ouvert depuis le mois d'avril.

On vous accueille dans une bâtisse neuve au décor de nature et de montagne, avec une sélection de bières artisanales brassées sur place et un menu soigné.

Le chemin et l’escalier bordant les trois cascades des Chutes Jean-Larose feront le bonheur des plus actifs! Si vous aimez marcher dans un cadre enchanteur tout en vous dépensant, ce bijou caché dans la forêt est à voir au moins une fois dans sa vie.

Vous avez le choix entre faire l'aller-retour en descendant et en remontant les 350 marches ou encore d'opter pour la boucle du sentier des Chutes qui fait environ 4.5 kilomètres. Ces sentiers sont faciles à faire et ne présentent pas de difficultés majeures. L’accès au sentier est géré par le Mont Saint-Anne.

Horaire : Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 novembre, du lever au coucher du soleil.

: Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 novembre, du lever au coucher du soleil. Tarifs : Voir tous les tarifs ICI

: Voir tous les tarifs Adresse : Allez vers Saint-Ferréol-les-Neiges: prenez la première entrée à droite tout de suite après le viaduc après le Mont-Sainte-Anne. Vous verrez l’entrée d’un sentier et une carte est affichée quelques dizaines de mètres plus loin.

: Allez vers Saint-Ferréol-les-Neiges: prenez la première entrée à droite tout de suite après le viaduc après le Mont-Sainte-Anne. Vous verrez l’entrée d’un sentier et une carte est affichée quelques dizaines de mètres plus loin. Téléphone : (418) 827-4561

La Crèmerie Sammy’s est la toute dernière nouveauté de Ste-Anne-de-Beaupré. C'est la petite soeur du café Apollo qui aura pignon sur rue à quelques pas de ce dernier.

On y proposera de la délicieuse crème glacée vanillée faite à base de vrais fruits entiers ainsi qu'une option végane, et ce, dès la fin du mois de juillet. C'est grâce à un mixeur importé de la Nouvelle-Zélande unique au Québec que vous pourrez savourer de succulentes molles aux fruits.

Ce petit nouveau deviendra vite le chouchou des petits et des grands qui seront de passage au coeur de Sainte-Anne!

Horaire : Ouverture prévue à la fin juillet 2023.

: Ouverture prévue à la fin juillet 2023. Lundi : Fermé



Mardi : Fermé



Mercredi : 12h à 21h



Jeudi : 12h à 21h



Vendredi : 12 à 21h



Samedi : 12h à 21h



Dimanche : 12h à 21h

Adresse : 9954, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0

Enfin, s'il vous reste encore du temps à tuer et que vous avez envie de relaxer, le Spa des Neiges s'avère une belle option pour décrocher du train-train quotidien. Faites l'expérience de l'exfoliation au savon noir marocain avec gan de crin, une nouveauté sur place cette saison.