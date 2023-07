Amazon Prime Day 2023 : les meilleures offres technos que vous ne voulez pas rater

Ça y est : les jours Prime sont là et c'est aujourd'hui et demain qu'ils se déroulent! Découvrez quels sont les meilleurs rabais sur les articles technos vendus via Amazon d'après notre équipe.

• À lire aussi: Prime Day 2023 : les 10 meilleurs rabais sur les vêtements

• À lire aussi: Amazon Prime Day 2023 : tout ce qu'il vous faut savoir sur la prochaine grosse promotion

Le géant Amazon se met en mode Prime Day et propose des soldes imbattables sur une foule d'articles technos les 11 et 12 juillet durant le Prime Day d'Amazon.

Voici les meilleurs « deals » technos à saisir sans l'ombre d'un doute d'ici demain minuit.

Les meilleurs rabais techno du Prime Day d'Amazon

Avec ce téléviseur soldé durant les jours Prime, regardez désormais la télévision en direct sans avoir besoin du câble. Conçue pour les mordus de films et de séries, la télévision Amazon Fire TV Série 4 avec la technologie 4K Ultra HD offre une qualité d'image spectaculaire, l'accès à plus d'un million de films et épisodes de séries, et vous fait vivre la magie d'Alexa dans votre salon.

Prix au Prime Day : 329,99 $ au lieu de 469,99 $ sur Amazon (30 % de rabais)

Que ce soit pour le télétravail ou pour écouter la télé sans réveiller toute la maisonnée, ces écouteurs Sennheiser sont soldés à 99,95 $ durant les deux jours du Prime Day. Ce casque haut de gamme est parfait pour ceux et celles qui recherchent un design intemporel et une qualité de construction offrant un son exceptionnel.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 99,95 $ au lieu de 329,95 $ sur Amazon (70 % de rabais)

Doté de fonctionnalités Alexa, ce haut-parleur intelligent compact offre un son riche. Il est assez petit pour se fondre dans le décor, mais suffisamment puissant pour mettre de l'ambiance dans une pièce. Demandez simplement à Alexa de jouer votre musique préférée, des balados, des livres audios, ou de vous aider à relaxer avec une méditation, des sons pour dormir, etc.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 24,99 $ au lieu de 54,99 $ sur Amazon (55 % de rabais)

Sécurisez la maison à petit prix durant le Prime Day avec des offres imbattables sur les systèmes de caméra . Voyez l’intérieur de votre maison sur votre téléphone intelligent, peu importe où vous êtes avec la vidéo HD et la vision nocturne infrarouge intégrée de cette caméra de sécurité Blink Mini.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 57 $ au lieu de 129,98 $ sur Amazon (56 % de rabais)

Petits, légers et confortables, les Echo Buds sont conçus pour offrir un confort optimal et un excellent son, peu importe ce que vous écoutez. Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 5 heures d'écoute avec une seule charge et d'un accès mains libres à Alexa, sans aucun bouton à toucher. À ce prix durant le Prime Day, ce n'est pas la peine de s'en priver!

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 89,99 $ au lieu de 154,99 $ sur Amazon (42 % de rabais)

Équipez-vous de cette montre intelligente avec écran tactile qui est compatible avec iPhone, Samsung et téléphones Android! Elle vous suivra partout, du gym au bureau en passant par la maison!

Prix au Prime Day : 42,49 $ au lieu de 49,99 $ sur Amazon (15 % de rabais)

Si vous rêvez depuis longtemps de réinventer vos soirées cinéma à la maison, c'est le moment de vous gâter tout en économisant de grosses sommes sur cette barre de son de la marque JBL.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 279,98 $ au lieu de 679,98 $ sur Amazon (59 % de rabais)

Profitez d'un son légendaire dans un format portatif avec ces écouteurs de Bose. À la fois petits et puissants, ces écouteurs 100 % sans fil sont dotés d'une puissante technologie Bluetooth, de transducteurs haute performance et d'une fonction de suppression du bruit personnalisable, afin que vous puissiez vous profiter d'un son optimal pour la musique, les vidéos et les appels téléphoniques. Faites vite car à 299 $ les 11 et 12 juillet, ils risquent de s'envoler!

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 299 $ au lieu de 379 $ sur Amazon (21 % de rabais)

Que vous soyez un utilisateur de reflex pour la première fois, un amateur de photo en herbe ou quelqu'un qui cherche à capturer d'incroyables moments de famille, cette caméra de Canon ne peut qu'être un bon achat! C'est l'appareil photo reflex numérique EOS le plus petit et le plus léger à ce jour.

Courtoisie Amazon

Prix au Prime Day : 699 $ au lieu de 899 $ sur Amazon (22 % de rabais)

Surveillez votre maison, que vous soyez à l'intérieur de celle-ci ou à n'importe quel autre endroit dans le monde, avec la sonnette vidéo Wi-Fi de 2e génération de Ring. Lorsqu'elle détecte un mouvement, elle envoie une alerte directement sur votre téléphone ou votre tablette pour que vous puissiez voir qui est à votre porte.

Courtoisie Amazon