France D'Amour et Roxane Bruneau se joignent à l'équipe de «La Voix»

ACTUALITÉS - 2 nouvelles recrues prendront place dans les fauteuils de coach à « La Voix » l’hiver prochain. Les 2 autrices-compositrices-interprètes seront aux côtés de Mario Pelchat et Corneille pour la 10e saison de l’émission : France D’Amour et Roxane Bruneau. France D’Amour est avec nous ce matin.

Jusqu'au 3 août, les participants sont invités à soumettre une candidature par vidéo uniquement et remplir le formulaire d’inscription au Lavoix.ca. Dans leur soumission, les candidats doivent interpréter deux chansons : une en français et une en anglais et faire courte présentation. Les juges et l’équipe de recherche de La Voix procéderont ensuite à une présélection. Les artistes qui se démarqueront le plus seront convoqués en août pour une préauditions en personne.