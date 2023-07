MAISON ET FAMILLE - Lorsque les enfants sont petits, c’est facile de partir en vacances. On choisit la destination, on les embarque dans la voiture et hop... ils suivent avec le sourire. Lorsque l’adolescence arrive, ça devient plus compliqué parfois. Ils peuvent embarquer avec beaucoup de plaisir, comme ils peuvent décider de ne pas venir, ou encore, de faire le voyage, mais avec une baboune permanente. On fait quoi lorsque ça arrive ?