Les meilleurs rabais de la semaine du 13 juillet en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome , vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 13 juillet 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome * nous conseille de se ruer vers ces aubaines en vigueur du jeudi 13 au mercredi 19 juillet 2023.

LES 24 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 13 AU 19 JUILLET

MAXI

Filet de sole à 5,99 $ (33 % de rabais)

Ailes de poulet Flamingo à 7,99 $ (44 % de rabais)

Margarine à 1,77 $ (40 % de rabais)

Melon d’eau à 3,44 $ (31 % de rabais)

2 concombres des champs pour 1 $

Courgettes à 99 ¢/lb (50 % de rabais)

Hummus Fontaine Santé à 2,99 $

Mettez du possion au menu cette semaine et servez cette recette de sole grillée au citron et piment fort. Excellente source de protéines et d'Oméga-3, le sole est à petit prix chez Maxi jusqu'au 19 juillet. N'attendez pas plus longtemps et savourez l'été avec ce délicieux souper!

s

SUPER C

Thon pâle Clover Leaf à 97 ¢

Raisins verts ou rouges à 1,47 $ / lb

lb Laitue romaine à 97¢

Mini-carottes coupées pelées à 97¢

Pêches à 1,97 $/lb

Couronne de brocoli à 1,27 $

Essayez cette délicieuse recette végétarienne facile de salade de brocoli, concoctée par Chef Jonathan Garnier. C'est une excellente idée d'accompagnement santé ou de plat pour un pique-nique! Profitez de l'alléchant rabais sur le brocoli toute la semaine chez Super C .

s

METRO

Bifteck français à 4,99 $/lb

Chopine de bleuet à 2 pour 4 $

Chou-fleur à 2 pour 5 $

Réinventez un classique sur le barbecue en cuisinant cet incroyable steak de chou-fleur grillé, garni à la façon césar signé Jean-François Plante. Ce mets tombe juste à point avec le rabais sur les chou-fleurs à 2 pour 5 $ chez Metro . Vous nous remercierez plus tard!

s

IGA

Côtes levées de dos à 3,99 $/lb

Tofu à 2 pour 3,98 $

Cantaloup à 2 pour 3,98 $

Pour un bon souper en famille ou entre amis, sélectionnez l'une de nos 5 meilleures recettes de côtes levées pour le plus grand plaisir de tous! Surprenez vos convives avec ces côtes levées style Memphis en profitant du spécial en vigueur chez IGA .

s

ADONIS

Laitue romaine à 3 pour 1,99 $

Brocoli à 1,99 $

Pilons de poulet à 1,79 $/lb

Consulter la circulaire du Adonis





WALMART

Cerises en vrac à 1,84 $/lb (économisez 3,13 $/lb)

Poulet frais entier à 1,97 $/lb (économisez 2,57 $/lb)

Consulter la circulaire du Walmart

TIGRE GÉANT

Compotes de pommes Applesnax à 1,97 $

Consulter la circulaire du Tigre Géant

