l’Orchestre symphonique de Québec rend hommage au maestro Bramwell Tovey

BUZZ - Il y a un an jour pour jour, le chef par intérim de l’Orchestre symphonique de Québec, maestro Bramwell Tovey, est décédé du cancer. Pour lui rendre hommage, l’Orchestre s’est associé à la Fondation québécoise du cancer pour un projet bien spécial : « l’archet de l’espoir ». On en discute avec Catherine Dallaire, violoniste et Carl Langelier, directeur du marketing et des communications pour l’Orchestre symphonique de Québec.