Voici les 10 articles les plus pratiques vus dans l'émission Heureux rangement sur CASA

Si vous avez suivi l'émission « Heureux rangement » sur la chaîne CASA, vous serez heureux·se d'enfin pouvoir mettre la main sur cette liste renfermant les 10 articles les plus intéressants de la dernière saison. Ceux-ci pourront vous aider à classer, organiser, ranger et épurer vos espaces à la maison!

Pour les adeptes du chaque chose à sa place, ces articles de rangement pratiques utilisés dans le cadre de l'émission « Heureux rangement animée par Mélissa Bédard, vous plairont à coup sûr!

TOP 10 d'articles pratiques tirés de « Heureux rangement »

Dites adieu au désordre grâce à ce plateau tournant qui sera autant pratique dans le garde-manger que dans la pharmacie. Ayez tout à portée de main avec cet organisateur polyvalent!

Prix : 34,99 $ pour 2 plateaux sur Amazon

Ce gadget vous permet d'élever votre niveau de jeu d'un cran. Il est possible de créer et d'imprimer des étiquettes personnalisées à votre façon en utilisant votre cellulaire, tablette ou ordinateur. Tout peut ainsi être identifié pour que l'ordre règne dans chacune des pièces de la maison!

Prix (en rabais) : 131,04 $ sur Amazon

Rien n'est plus dérangeant que de voir des fils traîner sur les comptoirs ou le long des murs. Dites adieu aux cordons désordonnés dans la cuisine! Il suffit de coller ceux-ci sur le petit électroménagers afin d'enrouler son fil aisément après utilisation.

Prix : 17,90 $ pour 4 sur Amazon

Ces tapis lavables sont pratiquement indispensables dans une maison! On les adore, car ils donnent du style et du caractère à une pièce tout en étant hyper faciles d'entretien. On les met dans la machine à laver lorsqu'ils ont besoin d'un petit coup de nettoyage et le tour est joué!

Prix variés chez Ruggable

Cette jolie bibliothèque intégrée dans le cadre de l'émission « Heureux rangement » est un bel ajout à faire à toute pièce ayant besoin d'espace pour ranger des trucs. Grâce à ses tablettes à hauteur réglable, la bibliothèque vendue chez IKEA s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Prix : 260 $ chez IKEA

Ce porte-cravates rotatif électronique est incroyablement pratique si vous en avez des dizaines et des dizaines dans le garde-robe. Conçu avec un carrousel multidirectionnel, cet article de rangement peut contenir plus de 70 cravates et 8 ceintures. Au moment de choisir celle que vous voudrez porter, il suffit d'appuyer sur un bouton et le carrousel tournera lentement afin de vous permettre de toutes les voir.

Prix : 112,99 $ sur Amazon

Cet étagère extensible à 3 niveaux vous aide à organiser vos épices, canettes, bocaux et boîtes de conserve pour un tri facile d'accès. Idéal pour une utilisation dans la cuisine et la salle de bain.

Prix (en rabais) : 26,87 $ sur Amazon

Parfait pour le garage, la salle de jeux ou le bureau, cette petite armoire pourra facilement contenir de petits morceaux souvent laissés à la traîne. Les tiroirs flexibles, solides et transparents facilitent l'identification du contenu.

Prix (en rabais) : 49,47 $ sur Amazon

On adore ce porte-document mural pour trier et ranger les factures qui doivent être réglées. On peut y déposer un cahier de notes ou des projets en cours de réalisation dans la maisonnée.

Prix : 39,99 $ sur Amazon

Ces boîtes de rangement avec couvercles sont très robustes, en plus d'être solides. Désencombrez vos espaces de vie en mettant chaque chose à la bonne place à l'aide de ces belles boîtes de rangement. On les identifie pour savoir ce qu'elles contiennent et on ne cherche plus les choses durant de longues minutes quand on est pressé.

Prix : 25,99 $ sur Amazon

Encore plus de solutions de rangement

Si l'un des articles vus à l'émission vous intéresse et qu'il ne figure pas dans ce palmarès, rendez-vous sur la boutique de Mylène Houle , organisatrice professionnelle. Vous y retrouverez plusieurs incontournables pour organiser chacune des pièces de votre nid.