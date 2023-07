Sabrina invitée au tournage de la nouvelle série Club Illico: Société Distincte

CULTUREL - Notre chroniqueuse au culturel, Sabrina Cournoyer, s'est rendue cette semaine sur les lieux de tournage de la nouvelle série du Club illico: Société Distincte. Écrite, réalisée et produite par Benoit Lach, la série présente Antoine Pilon, Maude Guérin et Robert Naylor comme personnages principaux. Dramatique et teintée de mystères, la série de 10 épisodes présente des enjeux bouleversants et tiendra le spectateur en haleine jusqu'au bout.