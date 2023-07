Effet glowy : voici les meilleurs produits pour avoir un teint lumineux cet été

La tendance glowy, elle est partout! Il s'agit d’une technique, qui permet à la peau d'avoir une apparence lumineuse et radieuse. Au soleil, il faut que ça glow!

Le virage est amorcé : le glowy est l'une des tendances phares de l'été. L'idée, derrière ce concept, est de mettre en valeur la peau, plutôt que de la camoufler derrière des produits couvrants et mats. En d'autres termes : plutôt que de masquer les imperfections, on cherche à les atténuer, tout en mettant de l'avant les zones du visage qui captent la lumière.

En plus de l'aspect esthétique, la tendance glow incarne une approche de bien-être et de santé. Elle encourage une routine de soins de la peau complète, comprenant l'hydratation régulière et l'utilisation de produits nourrissants. Plus minimaliste, cette tendance permet de limiter le nombre de produits maquillant qui se trouve sur le visage.

8 meilleurs produits pour un effet glowy :

Voici un bâton éclat à la vitamine C contenant 4 types d'extraits clés, dont des peptides et de la caféine ! Ce petit tube miracle permet de lutter efficacement contre le teint terne, la décoloration et les ridules, en plus d'illuminer instantanément la peau !

CHEZ SEPHORA, 37$

Promis : ce baume à lèvres sera votre allié pour le reste de l'été ! Il s'agit d'un soin multifonction, qui permet d’obtenir rapidement des lèvres scintillantes, hydratées et repulpées, sans le fini collant indésirable. De plus, il est gorgé d'ingrédients purs, essentiels à l'hydratation des lèvres.

CHEZ SEPHORA, 30$

Ce n'est plus un secret pour personne : en été, pour se protéger des effets néfastes du soleil, la peau a besoin d'une protection à large spectre. En plus d'offrir la protection désirée, cette crème solaire au lait minéral est enrichie de vitamines et d’antioxydants pour aider à hydrater la peau et ainsi, lui donner un glow naturel !

CHEZ SEPHORA, 47$

La nouvelle crème pour le visage Embryolisse a quelque chose que les autres n'ont pas : une teinte rosée, qui s'adapte à la couleur de la peau de chacune. Développé avec une maquilleuse professionnelle, ce produit se fond naturellement à la peau pour donner un effet bonne mine instantanée et un teint brillant et frais.

CHEZ EMBRYOLISSE OU EN PHARMACIE, 49$

En plus de sentir divinement bon, cette huile pour le visage et le corps est infusée de 7 huiles précieuses 100% végétales, qui donnent à la peau un aspect satiné et étincelant, des heures durant ! De même, elle a l'avantage d'hydrater la peau en profondeur.

CHEZ NUXE OU EN PHARMACIE, 45$

Hydratation, vous avez dit ? Telle une rosée d'été, cette brume enveloppe le corps d'une douce hydratation. Cette brume pour le corps offre une hydratation toute la journée, ce qui permet d'avoir une peau d'apparence plus lumineuse, du matin au soir.

CHEZ L'OCCITANE EN PROVENCE, 42$

Une seule utilisation suffit à redonner un éclat à la peau ! L'huile sèche de Maison Lavande (une entreprise québécoise!) permet de sublimer l'apparence de la peau grâce à des ingrédients actifs, qui sont tout doux.

CHEZ MAISON LAVANDE, 24.94$

Ce masque éclat au gel vert arrive comme un vent de fraîcheur sur notre été ! Puisqu'il est infusé à l’aloès, il permet de redonner à la peau un coup d'éclat instantané, en plus de soutenir l’hydratation et la régénération cellulaire. Un must pour la saison estivale !

CHEZ MARIE CARRIER, 30$