Inspiration : 10 façons d'intégrer des panneaux muraux décoratifs en bois

Parmi les tendances décorations du moment, tout le monde ne jure que par le Japandi. Une croisade entre le design japonais et scandinave, qui se décline dans un décor minimaliste et épuré. La grande vedette de cette tendance décoration : les revêtements en bois.

Ce n'est pas un hasard si ces revêtements en bois ont la côte. Il s'agit d'une façon abordable d’habiller n’importe quelle pièce de la maison, des murs aux plafonds. Les revêtements intérieurs en bois ont été conçus pour être installés en un tour de main. Leurs propriétés acoustiques offrent un environnement sonore idéal pour les bureaux ou les résidences.

Il existe deux types de revêtements : les panneaux de 9 pieds ou des tuiles carrées de 24 pouces. Tous deux sont fabriqués à partir de bois naturels ou de placages techniques respectueux de l’environnement.

Avec plusieurs types de bois au choix, vous êtes sûr de trouver la solution parfaite pour votre décor. Voici de quoi vous inspirer !

10 façons d'intégrer des panneaux muraux décoratifs en bois au décor:

1. Dans l'entrée principale

Les revêtements en bois sont apposés sur une feutrine acoustique, qui peut être fixée à l'aide de vis ou de colle. Une fois fixé au mur, le revêtement est assez solide pour pouvoir y installer des crochets ou des étagères. Voilà une idée originale et abordable pour donner un second souffle au vestibule de la maison !

2. Au plafond

Les panneaux muraux en bois décoratifs peuvent autant être installés aux murs qu'aux plafonds, à l'horizontale qu'à la verticale. En les installant à la verticale, vous pouvez donner une impression de grandeur et d'élégance à la pièce.

3. Derrière le téléviseur

L'époque où vous aviez besoin d'un imposant meuble de télévision est résolue ! En installant le téléviseur directement sur les revêtements décoratifs en bois, la salle de séjour prendra une tout autre dimension !

4. Devant l'ilôt de la cuisine

Les panneaux muraux en bois décoratifs peuvent être installés sur un mur, un plafond ou... un meuble! La cuisine prendra une tout autre allure lorsque vous installerez des lattes de bois naturelles sur le revêtement de l'îlot de la cuisine.

Shutterstock

4. Derrière le lit

Grâce à leur aspect esthétique, les panneaux décoratifs en bois peuvent être apposés au mur de la chambre à coucher pour remplacer une tête de lit. Assurez-vous de choisir un produit qui respecte les normes sur les composés organiques volatils (COV) les plus élevées afin que ceux-ci soient sans odeur.

5. Un mur blanc

Les revêtements décoratifs en bois permettent d'habiller un grand mur blanc ou une pièce vide. À eux seuls, ils donnent du style et du charme à la pièce !

6. Dans un bureau

Les revêtements en lattes de bois sont acoustiques. La feutrine, sur laquelle ils sont installés, permet d'absorber les sons et vibrations. Pour cette raison, ils sont souvent utilisés dans les salles de conférence ou les bureaux.

7. Dans un studio d'enregistrement

En raison de ses propriétés acoustiques, les panneaux décoratifs en bois sont aussi utilisés dans les studios d’enregistrement, les salles de concert, les restaurants et les espaces où la confidentialité est essentielle, telle que dans les cabinets médicaux et les cabinets d’avocats.

8. Dans une chambre d'enfant

Le placage en bois naturel et technique a été conçu avec le plus grand soin. Le processus offre au bois une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion, à la moisissure et à l’humidité. Sécuritaires, les panneaux en bois décoratifs peuvent servir à décorer une chambre d'enfant.

9. Sur une porte

Les panneaux muraux décoratifs en bois peuvent être apposés sur toutes les surfaces, même sur celles qui sont mobiles, comme les portes.

10. Un bar

Envie de créer un espace cocktail pour la maison ? Les panneaux décoratifs en bois peuvent être un ajout intéressant pour créer une ambiance tamisée et feutrée au bar de la maison.

Découvrez tous les panneaux muraux en bois décoratifs de DécoPanels!