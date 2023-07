L'incontournable Festival des vins de Saguenay

Philippe Lapeyrie nous suggère 3 bons vins présentés au Festival des vins de Saguenay.

1. Un blanc parfumé et tout en texture de la partie sud de la vallée du Rhône

Ventoux 2021

Terrasses - Château Pesquié

Rhône - France

Code : 13945265

Prix : 18,25 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des avocats farcis de crevettes ou de chair de crabe ou encore des poissons panés ou grillés.

Cet assemblage de viognier, de clairette et de roussanne est un véritable petit bijou pour moins de 20$. En fait, toutes les cuvées des frangins Chaudière de Château Pesquié peuvent être achetées les yeux fermés. Ce sont des vins débordants de fruits issus d'une culture organique qui sont plein de vie, d'éclat et d'énergie. Ce blanc baptisé Terrasses est vraiment impeccable pour sa modeste facture. Il tiendra en cave entre 18 et 24 mois sans trop de tracas.

2. Un élégant et tout en saveur pinot noir germanique de la région de Baden

Pinot Noir 2020

Burg Ravensburg

Baden - Allemagne

Code : 13859501

Prix : 22,90 $

Disponibilités : 36 bouteilles en ligne et 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes de porc du Québec ou un saumon entier sur le grill.

C'est assez étonnant le plaisir que nous procure ce pinot allemand pour moins de 25$. Même son de cloche pour la version vin blanc faite de riesling ne coûtant même pas 20 huards. Ce pinot noir allie fraîcheur, finesse et saveur, ainsi que tanins lisses et soyeux. Un rouge qui aura toute sa place lors de chaudes journées de canicule estivale. Il vous sera tout à fait possible de le laisser vieillir encore 2 ou 3 bonnes années dans votre réserve.

3. Un incontournable et indémodable vin rouge du Sud de la France

La Clape 2020

Cuvée Amarante - Château Rouquette sur Mer

Languedoc - France

Code : 713263

Prix : 20,90 $ $

Disponibilités : 24 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.9 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec des viandes grillées sur le barbecue : boeuf, bison, agneau, etc.

Égale à elle-même et d'une constance sans faille, cette cuvée Amarante de la famille languedocienne Boscary, brille une fois de plus de tous ses feux, sous le fruit de la récolte 2020. On retrouve ici du grenache, de la syrah, du mourvèdre et « quelques grappes » de carignan. Violacé, parfumé et engageant, on aime et on en redemande car c'est diablement bon pour seulement 21$! Les plus patients oseront l'allonger 3-4 ans dans leur cellier.