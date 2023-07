Comment être une personne authentique

Suis-je authentique? Si vous vous êtes déjà posé la question, c'est qu'au plus profond de vous, vous appréciez les gens qui le sont et aspirez à être l'un·e d'entre eux. Voici quelques étapes pour vous amener à être une personne authentique.

Qu'est-ce que ça veut dire être authentique?

Être authentique, c'est se montrer tel qu'on est, sans se soucier de l'opinion des autres. Cela signifie aussi de vivre sa vie avec insouciance, tout en étant vrai et sûr de soi.

Quiconque est authentique est fidèle à soi-même et est donc plus en phase avec sa propre personne.

« Authenticité » vient du grec « authentikos » et signifie vrai, non falsifié, conforme aux faits. En transposant ce terme à une personne, être authentique signifie exprimer et agir conformément à son « vrai moi ». L’authenticité d’un individu est une expression quotidienne de ses croyances personnelles et de sa personnalité.

Autrement dit : vous savez ce que vous voulez et ce qui est important pour vous, communiquer cela ouvertement au monde extérieur et agir en conséquence. Seule une personne qui sait qui elle est vraiment peut montrer sa vraie nature.

En psychologie, on dit que les individus authentiques ne laissent pas leurs actions être déterminées par des influences extérieures, mais uniquement par leur propre personne.

Pexels Samuel Peter

Comment être authentique

Si vous figurez parmi ceux qui souhaitez voir plus d'authenticité chez vous et chez les personnes qui vous entourent, voici quelques conseils pour être plus authentique que jamais.

Apprendre à mieux se connaître et être bien avec soi-même : Qui suis-je vraiment? De quoi ai-je besoin pour me sentir moi-même, pour me sentir bien? Quelles sont mes aptitudes et mes capacités? C’est savoir quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos qualités, nos défauts, ainsi que notre structure émotionnelle.

: Qui suis-je vraiment? De quoi ai-je besoin pour me sentir moi-même, pour me sentir bien? Quelles sont mes aptitudes et mes capacités? C’est savoir quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos qualités, nos défauts, ainsi que notre structure émotionnelle. Rester soi-même : Pour être vraiment soi-même, il faut s’accepter pleinement. Parfois, par peur d’être rejetée par les autres, vous n’êtes pas réellement vous, car vous ne vous assumez pas pleinement. L’acceptation de ses qualités comme de ses imperfections, de son présent comme de son passé est primordiale pour être réellement soi-même. Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas?

: Pour être vraiment soi-même, il faut s’accepter pleinement. Parfois, par peur d’être rejetée par les autres, vous n’êtes pas réellement vous, car vous ne vous assumez pas pleinement. L’acceptation de ses qualités comme de ses imperfections, de son présent comme de son passé est primordiale pour être réellement soi-même. Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Ne pas se préoccuper des autres : Le plus grand frein pour être réellement soi-même est le regard des autres. La peur de ce que votre entourage peut penser peut réellement vous bloquer pour être vous-même. Cessez à tout prix de vous comparer aux autres et d'essayez de plaire à tout le monde. C'est impossible!

: Le plus grand frein pour être réellement soi-même est le regard des autres. La peur de ce que votre entourage peut penser peut réellement vous bloquer pour être vous-même. Cessez à tout prix de vous comparer aux autres et d'essayez de plaire à tout le monde. C'est impossible! Respecter les valeurs des autres : Être authentique fonctionne dans les deux sens. Si vous n'avez aucun problème à faire face aux autres, exprimer clairement votre opinion et agir en conséquence, tant mieux. Cependant, n’oubliez pas d’être attentif aux autres et de respecter les valeurs et les opinions de ceux qui vous entourent, surtout si vous avez une opinion différente.

: Être authentique fonctionne dans les deux sens. Si vous n'avez aucun problème à faire face aux autres, exprimer clairement votre opinion et agir en conséquence, tant mieux. Cependant, n’oubliez pas d’être attentif aux autres et de respecter les valeurs et les opinions de ceux qui vous entourent, surtout si vous avez une opinion différente. Se développer en continu : La personnalité de quelqu'un évolue tout au long de sa vie. Et malgré cela, cette personne peut demeurer authentique malgré les changements. Reconnaître ses propres erreurs et en tirer des leçons en devenant une meilleure version de soi-même n’est pas en contradiction avec le fait d’être authentique. Cela fait partie du développement de la personnalité. L’essentiel est de rester fidèle à ses valeurs et à soi-même.

En conclusion, être authentique signifie être conscient de ses valeurs et de ses désirs, de les défendre ouvertement devant les autres et d’agir en conséquence tout en assumant différents rôles sociaux.

La clé réside dans le fait de rester fidèle à sa propre personne, et ce, tout en respectant les gens qui vous entourent au quotidien. Dites adieu à la vilaine peur de déplaire aux autres, assumez vos forces et vos faiblesses et renforcez votre confiance en soi.

Enfin, pour aller un peu plus loin sur la question, voici deux bonnes suggestions de lecture qui vous aideront à devenir des plus authentiques :

Une analyse psychologique des fondements du bonheur. Le bonheur est intérieur et tributaire du fait d'être soi, de s'aimer et de se respecter, dans une pleine conscience de son corps et de sa personnalité différenciée, dégagée de l'aliénation parentale mais reliée à ses origines et son passé.

Courtoisie QUB livre

Prix : 13,95 $ sur QUB livre

Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice: cinq blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-même. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir.

Courtoisie Amazon