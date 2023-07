Un camp de développement de Hockey pour les jeunes joueurs de minorités visibles.

SPORT - Anthony Duclair et Boko Imama ont animé un camp de développement de hockey d'une semaine au Sportsplexe Pierrefonds la semaine dernière. Ce camp annuel est le premier offert à Montréal par Anthony Duclair grâce à sa fondation, lancée en janvier 2023 avec l’objectif de permettre aux enfants noirs, autochtones et aux personnes de couleur de la Floride et du Québec de jouer au hockey. Près de 60 enfants de 7 à 15 ans et issus de minorités visibles participent à cette initiative chapeautée par Duclair et Bokondji Imama, des Sénateurs d'Ottawa.