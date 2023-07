Nombreux sont les gens qui ont déjà nommé l'envie d'être la meilleure version d'eux-même, mais pourquoi ne pas s'accepter tel qu'on est plutôt que de devenir parfait? Voici donc 7 comportements toxiques à bannir à tout prix.

Le simple exercice de s'accepter tel qu'on est en est un qui exige une grande discipline.

Pourquoi chercher à devenir quelqu'un d'encore mieux et d'encore plus alors qu'on peut essayer de s'accepter comme nous sommes vraiment en intégrant seulement quelques bonnes habitudes. Plus facile à dire qu'à faire, non?

Cela débute par poser ses propres limites et à être bienveillant envers soi-même. Soyez en accord avec vous-même parce que la perfection n'existe pas. On ne vous apprend rien.

7 comportements toxiques à bannir à tout prix

1. Ne pas poser vos limites et laisser les autres les franchir

2. S'excuser pour le mauvais comportement de quelqu'un

3. Dire oui alors qu'au fond de vous, c'est non

4. Évaluer sa valeur à travers le regard des autres

5. Se critiquer quotidiennement

6. Ne pas parler de ses émotions pour éviter un conflit

7. Se justifier sans cesse lorsque vous prenez une décision

Pexels Karolina Grabowska

Il ne vous reste plus qu'à garder cela en tête et à partager à un ou une ami(e) qui gagnerait à s'aimer davantage.