Comment savoir si on est amoureux

Papillons dans le ventre, coup de foudre, mains moites et joues rouges sont autant de signes nous laissant croire que nous sommes en train de tomber en amour, mais suffisent-ils pour savoir si nous sommes amoureux? Apprenez-en plus dans cet article.

• À lire aussi: 7 questions à poser à un garçon pour apprendre à mieux le connaître

• À lire aussi: 7 questions personnelles à poser à une fille pour mieux la connaître

S'il vous est déjà arrivé de vous questionner sur vos sentiments amoureux par rapport à une autre personne, sachez que vous êtes loin d'être seul.

Il peut parfois être difficile de vraiment savoir si nous sommes amoureux de quelqu'un lorsqu'on en est encore aux premiers balbutiements d'une relation.

Qu'est-ce que ça signifie « être amoureux »

Avant même de se demander si on est amoureux, voici un peu de définition pour vous aider à y voir plus clair.

D'après le dictionnaire, amoureux signifie « qui aime quelqu’un d’autre, qui éprouve de l’amour ». Être amoureux est différent de l'attirance physique, est différent aussi du désir, ou encore de la complicité.

Ce n'est pas non plus parce qu'on sort avec une personne qu'on l'aime nécessairement pour autant. Tomber amoureux de quelqu'un peut être assez subtil par moment. Il peut même s'agir d'une étape de transition entre l'amitié et l'amour.

Des signes qui ne mentent pas

Si vous cherchez à savoir si vous êtes amoureux, vous devriez déceler un ou plusieurs de ces signes.

Vous pensez constamment qu'à lui/elle

Peu importe le nombre de gens que vous croisez au quotidien, vous n'avez qu'une personne en tête et c'est celle que vous fréquentez. Cette personne vous apporte un grand sentiment de bonheur quotidien et de plénitude.

Vous ressentez des effets physiques en pensant à la personne

Le rythme cardiaque qui accélère, les mains qui deviennent moites, les papillons dans le ventre en l'apercevant... On ne vous apprend rien. Ce partenaire ne vous laisse pas de glace. C'est peut-être signe que la passion est bien présente et qu'il a ce petit je-ne-sais quoi dont vous rêviez. Il n'est pas impossible que vous ayez l'impression d'avoir eu un coup de foudre pour lui/elle.

Vous restez vous-même

Que vous soyez au restaurant ou au cinéma, vous demeurez toujours la personne authentique que vous êtez. Vous arrivez à être vous-même et à ressentir toute l'appréciation de l'autre pour votre personnalité sans artifice.

Pexels Andy Pluzhnik

Vous avez grande confiance en lui/elle

Une autre façon de savoir si l'on est amoureux est d'observer, chez soi, une grande confiance envers ledit partenaire. On prend les mots et les paroles très au sérieux de par cette confiance parfois aveugle envers l'autre.

Vous buvez ses paroles

Même si vous vous êtes échangés des textos toute la journée, vous n'en pouvez plus de le/la retrouver en soirée pour vous raconter des trucs. Vous devenez soudainement passioné(e) parce que tout ce qu'il/elle raconte, et ce, même si cela ne concerne pas nécessairement que votre relation.

Vous êtes très attiré

L'attirance physique ou psychologique met aussi du poids dans l'équation lorsqu'on tombe en amour. Ainsi, les rapports sexuels deviennent bien plus que du simple sexe. Il s'agit de moments durant lesquels tout s'arrête autour de vous. Vous vivez un moment d'intimité et d'affection très fort tous les deux.

Vous aimez le/la surprendre

S'il vous prend souvent l'envie de préparer des surprises afin de faire plaisir à la personne, il y a fort à parier que vos sentiments amoureux sont bel et bien présents. Toutes les idées et les prétextes sont bons pour le/la surprendre!

Vous ressentez de la jalousie

Chez certaines personnes, l'attachement ou les sentiments peuvent aussi se faire sentir par de la jalousie. Ce sentiment est une autre façon de se rendre compte qu'on aime peut-être plus qu'on le pense.

Vous avez le sentiment qu'aimer et désirer à la fois sont incompatibles? Vous êtes de ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise dans une relation, obsédés par l'idée de garder le dessus sur l'autre pour vous sentir aimé?

Les comportements amoureux sont multiples mais savez-vous qu'ils sont le résultat des blessures secrètes de votre enfance, qui ont formaté votre disque dur amoureux?

À partir de 5 profils, ce manuel de survie dans la jungle des relations et du couple vous aide à mieux vous comprendre, vous et votre partenaire, en fonction de vos compatibilités. Et quand l'entente n'est pas idéale... pas de panique, ce livre est là pour mieux accorder vos violons !

Courtoisie Amazon