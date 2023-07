Ces deux entreprises d’ici ont eu la chance d’une vie grâce à ce nouveau programme unique

Quand on parle de produits frais et locaux, on pense généralement aux fantastiques producteurs de fruits et légumes du Québec. Pourtant, manger local, c’est beaucoup plus que ça !

C’est pourquoi la chaîne de supermarchés IGA a créé L’accélérateur local, un tout nouveau programme d’accompagnement d’entreprise qui souhaite stimuler l’innovation et la bouffe locale pour la faire découvrir au public.

En accompagnant les entrepreneurs d’ici de la recette aux tablettes, cette initiative permet à des petites entreprises alimentaires québécoises de voir grand en rendant disponibles leurs produits dans toutes les succursales IGA, sur voilà.ca, dans les espaces santé Rachelle Béry (disponibles dans certains IGA) et dans les boutiques Rachelle Béry partout au Québec.

Découvrez deux entreprises retenues par IGA dans le cadre de L’accélérateur local :

Gruo Pas Plate !

Crédit : Gruo pas plate !

Josiane Rochon, la fondatrice de l’entreprise Gruo, qui prépare des mélanges de gruau rapides, mais pas plates, a toujours adoré le gruau. En tant qu’ex-technicienne de plateau de tournage américain, ce déjeuner complet lui apportait assez d’énergie pour ses grosses journées, sans toutefois être trop compliqué à concocter. Les produits de Gruo ne contiennent pas de sucre ajouté et sont sucrés principalement avec des fruits lyophilisés (ex : pommes réduites en poudre, bananes réduites en poudre, etc.). Parmi les délicieuses saveurs proposées, on note banane & coco, poires & chaï, gâteau aux carottes...

Aujourd’hui, Josiane déploie ses produits dans les tous les IGA du Québec, sur la plateforme voilà.ca, dans les espaces santé Rachelle Béry (disponibles dans certains IGA) et dans les boutiques Rachelle Béry, un gros défi pour l’entrepreneure! « Entrer dans une grande bannière, pour une petite entreprise, c’est une bonne marche à monter. C’est donc facile de faire plusieurs erreurs et de compromettre sa rentabilité », raconte-t-elle.

Heureusement, L’Accélérateur local a permis à Josiane — et à Gruo Pas Plate ! — de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour assurer le succès de cette grande étape de l’histoire de l’entreprise, notamment en les aidant à améliorer leurs emballages. Josiane se souvient encore de la première commande qu’elle a envoyée en épicerie. « C’était une commande de 7000 sachets de gruau. Pour nous c’est énorme. C’était un très beau défi !», conclut-elle.

Malté

Crédit : Malté

Malté propose une offre singulière : des produits naturels d’hygiène (savon, shampoing, revitalisant) conçus à base de résidus de brassage de bières de microbrasserie du Québec! En donnant une seconde vie aux résidus de brasserie — aussi appelés « drêche » —, l’entreprise peut avoir un impact environnemental positif tout en sensibilisant sa clientèle à l’économie circulaire... et aux bienfaits de la drêche sur la peau et les cheveux !

À travers l’Accélérateur local d’IGA, Malté distribue maintenant sa gamme de produits dans tous les IGA ayant un espace santé Rachelle Béry, mais aussi dans les boutiques Rachelle Béry et sur voilà.ca. « Quand nous avons pris connaissance de l’Accélérateur, on se devait de s’inscrire et de mettre les bouchées doubles afin d’être sélectionné », explique Philippe Rioux, co-fondateur de l’entreprise.

Une fois leur objectif atteint, Malté a pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de conseils stratégiques pour aider l'entreprise à se développer, notamment au niveau de la production et du marketing du produit. « IGA a produit des présentoirs et des affiches pour l’ensemble des points de vente afin de favoriser notre lancement dans la bannière et assurer une belle présentation des produits en magasins », raconte Philippe Rioux. « Nous avons également participé aux deux Expos Manger Santé à Montréal et Québec dans le kiosque de Rachelle Béry. Ça nous a donné une super visibilité! », se réjouit-il.

