Le championnat mondial de hockey subaquatique en Australie

BUZZ - Dès le 22 juillet, les compétitions de la 21e édition du Championnat mondial de hockey subaquatique commenceront. Une équipe féminine et une équipe masculine canadienne seront à l’action. On avait envie ce matin de découvrir ce sport et d’en apprendre davantage sur cette compétition. On en discute avec le capitaine de l’équipe canadienne masculine, Charles Savard ET l’entraineuse de l’équipe canadienne féminine, Marie-Renée Blanchet.